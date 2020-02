Kreisbauerntag in Bad Oldesloe : Besorgte Landwirte in stürmischen Zeiten

Der 73. Kreisbauerntag in der Stormarnhalle zeigt viele Probleme und Herausforderungen auf.

Patrick Niemeier

20. Februar 2020, 16:20 Uhr

Enttäuscht, verunsichert, frustriert, aber durchaus auch selbstbewusst auch kämpferisch – es brodelt bei den Landwirten. Das wurde beim 73. Stormarner Kreisbauerntag in der Stormarnhalle deutlich.

Es sind stürmische Zeiten in der Landwirtschaft, und das liegt nicht nur am Klimawandel und den Wetterextremen. Es gibt Baustellen in allen Bereichen vom Getreideanbau, über Dumpingpreise bis zur Gestaltung von Agrarräumen oder Nutztierhaltung. Ein roter Faden zog sich durch fast alle Ansprachen: Es gibt immer mehr Auflagen, immer mehr Bürokratie und gefühlt weniger Verlässlichkeit in der Politik.

Die Bauern fühlen sich von Bürokratie erdrückt. Wenn es um ihre Zukunft, ihre Branche und ihre Arbeit geht, möchten sie öfter gehört werden. Landrat Dr. Henning Görtz betonte den guten, kurzen Draht zu den Landwirten und dass der Dialog sehr wichtig sei. Friedrich Klose, Vorsitzender des Kreisbauernverbands, bestätigte das generell, doch beim Thema Insektenschutz, das gerade diskutiert wurde, sei man mit mehreren Landwirten vor Ort gewesen, habe sich aber nicht wehren könne, als man sich Vorwürfen ausgesetzt sah. „Es wurde wieder über die Landwirtschaft gesprochen, aber nicht mit den Bauern“, so Klose.

Zu Unrecht fühlt man sich außerdem zu häufig in die Rolle der Schuldigen gedrängt. So werden Landwirte als Klimasünder gesehen, weil ihre Rinderhaltung schlecht für das Klima sei, aber die Emission aus der Tierhaltung betrage nur zwei Prozent. Die Energieerzeugung in Deutschland sei hingegen für 35 Prozent der Emissionen verantwortlich. „Der Verzicht auf das Rindfleisch bringt beim Klimaschutz weniger, als das Abschalten eines Braunkohlewerks“, stellte Friedrich Klose klar.

Auch beim Arten- und Insektenschutz könne es nicht sein, dass mit den Fingern zuerst auf die Bauern gezeigt werde. Auch zugepflasterte „Gärten des Grauens“ oder Lichtverschmutzung seien wichtige Faktoren. Maßnahmen würden aber vor allem für Landwirte diskutiert. Man müsse gemeinsam Lösungen finden. Alle Redner gingen auch auf die zu schlechte Bezahlung der Landwirte ein. Sie hoffen auf ein Umdenken bei den Verbrauchern, die noch mehr auf regionale Anbieter setzen. „Vergessen Sie das. Das wird nicht funktionieren“, erklärte Gastredner Prof. Dr. Folkhard Isermeyer, ausgewiesener Experte für ländliche Räume und Agrarwirtschaft. Gütesiegel und Co. werden nicht nachhaltig etwas ändern. Möglich sei es aber, ein paar Cent mehr zu verlangen und dieses Geld in die Förderung von Tier- und Artenschutz zu investieren. Allgemein plädierte Isemeyer dafür, dass gemeinsam, gesellschaftliche Lösungen gefunden werden. Auch die urbane Bevölkerung könne man bei Agrarthemen nicht ausschließen, wie es sich manche Menschen vom Land wünschten.

Dass es durchaus Probleme in manchen Betrieben mit Tierschutz oder falschem Düngereinsatz gebe, könne nicht komplett von der Hand gewiesen werden. Der Protest von Bauern sei aber nachvollziehbar, weil ihnen aus der Politik mehr Rückhalt und langfristige Sicherheit gegeben werden müsse.