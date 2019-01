Besichtigung des Schlosses

von shz.de

22. Januar 2019, 09:06 Uhr

Beim Förderverein „Freunde des Schlosses Reinbek“ ist es seit langem Tradition: Am ersten Sonntag im Februar lädt er zu seiner kostenlosen, offiziellen Schlossbesichtigung ein. So auch in diesem Jahr, wo am Sonntag, 3. Februar, Mitglieder des Vereins bereitstehen werden, Besuchern auf ganz persönliche Weise das Reinbeker Schloss nahezubringen. Obwohl es dem Verein natürlich vor allem darum geht, die Bekanntheit des Schlosses zu vergrößern, haben sie doch noch eine weitere stille Hoffnung: Vielleicht verliebt sich der eine oder andere Besucher wie sie selbst in das dreiflügelige Renaissance-Schloss, um dann hoffentlich dem Verein der Freunde beitreten zu wollen. „Wir hoffen vor allem auf etwas jüngeren Nachwuchs“, erläutert Förderverein-Vorsitzender Helmut Busch: „Denn wir müssen zugeben, dass unsere Mitgliederstruktur überaltert ist.“