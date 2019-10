Beschluss mit Tempo 30

Lärmaktionsplan wird in Oldesloer Stadtverordnetenversammlung zum überraschenden „Lokalpolitikzirkus“

Avatar_shz von Stephan Poost

02. Oktober 2019, 15:58 Uhr

Bad Oldesloe | Dass die Mehrheit der Oldesloer Stadtverordneten eine Ausweitung der 30er-Zonen in der Kreisstadt befürwortet, steht nach der jüngsten Stadtverordnetenversammlung fest. Doch ob eine Abstimmung dazu Bestand haben wird und wenn ja, ob das bedeutet, dass dieser Wunsch tatsächlich irgendwann auch in der Realität umgesetzt wird, das sind zwei Fragezeichen, die aktuell noch hinter dem aktualisierten Lärmaktionsplan stehen. Fakt ist: Die überwältigende Mehrheit der Stadtverordneten ist dafür, dass ein umfassendes Paket auf den Weg gebracht wird, das bereits seit Ende 2018 geplant war.

Als Maßnahmen gegen Verkehrslärm hat der Ausschuss für Umwelt, Energie und Verkehr beschlossen, dass die Lorentzenstraße in eine Tempo-30-Zone umgewandelt werden soll. Ebenso sollen die Mewestraße, die Kurparkalle, der Sülzberg sowie der Pölitzer Weg bis zur Kreuzung Stoltenrieden/Industriestraße in eine solche umgewandelt werden. Nachts sollen auch der Berliner Ring, der Konrad-Adenauer-Ring sowie die Ratzeburger Straße im Abschnitt Up den Pahl bis Treppenaufgang Turmstraße nur noch mit 30 befahren werden dürfen.

In der Stadtverodnetenversammlung meldete nur die FBO Zweifel an. „Die 12.000 Euro für eine Lärmberechnung, die eingestellt werden sollen, sind unnötig. Denn wir gehen nach den Erfahrungen der Vergangenheit davon aus, dass die Verkehrsfachbehörden der Einrichtung von 30er-Zonen nicht zustimmen wird. Dann sind die 12.000 Euro verloren“, so Matthias Rohde. Das Geld sei dann zum Fenster rausgeworfen und das könne sich die Stadt einfach nicht leisten. „Ohne Gutachten gibt es so oder so keine 30er-Zone. Daher müssen wir dieses Gutachten definitiv erstellen lassen“, so Wilfried Janson, der bis zur Stadtverordnetenversammlung noch Vorsitzende des UEVA (wir berichteten).

„Wir sind dafür, dass die 30er-Zonen kommen und daher sind wir auch für das Gutachten und dass die 12.000 Euro zur Verfügung gestellt werden“, so Horst Möller (CDU). „Lärmverschmutzung ist ein großes Thema und es wird in den nächsten Jahren auch noch immer größer werden. Daher sind wir in der Pflicht dieses Thema anzugehen, auch für die Attraktivität unserer Innenstadt“, so Hendrik Holtz (Die Linke).

Auch Björn Wahnfried (SPD) erklärte , dass die Sozialdemokraten hinter dem Vorschlag stehen, aber – und das sollte überraschender- und obskurerweise noch ein wichtiger Punkt an diesem Abend werden – er stellte fest, dass es in den Planungen einen kleinen Bereich gab, in denen zwischen zwei 30-Zonen ein 50-Bereich entstehen würde. „Da können wir uns dann gleich auf die Kritik einstellen und uns für Schilda bewerben“, sagte er.

Daher stellte er den Ergänzungsantrag, dass diese Lücke geschlossen werden soll. Schnell war zu bemerken, dass der Großteil der übrigen Stadtverordneten das auch so sah. Bürgerworthalterin Hildegard Pontow verstand die Stimmungslage so, dass der Ergänzungsantrag in den Hauptantrag mit aufgenommen wird und ließ diesen abstimmen. Er wurde mit überwältigender Mehrheit abgestimmt. Doch Matthias Rohde von der FBO wunderte sich, dass nicht zunächst der Ergänzungsantrag abgestimmt wurde, wie er dachte.

Nun sprang ihm Anita Klahn (FDP) bei. „Das geht so nicht. Wir machen uns angreifbar. Ich beantrage eine Wiederholung der Abstimmung“, sagte die Liberale. Und damit kam das große Demokratie- und Verwaltungsrad ins Rollen, das die nächsten zwanzig Minuten der Sitzung prägte. „Das geht nicht. Wir können nicht zwei Mal in einer Sitzung über ein Thema abstimmen“, so Hauptamtsleiter Malte Schaarmann, der die Abstimmung auch für eindeutig genug hielt. Die Emotionen begannen überzukochen. „So einen Blödsinn habe ich ja nun noch nie erlebt“, polteret Wolfgang Schmidt (Freie Wähler) in Richtung Klahns, die entgegnete, dass ihr klar sei, dass er keine Ahnung von juristischen Grundlagen habe. Klahn ging noch weiter: „Ich verlange eine rechtliche Überprüfung der Abstimmung. Das ist im Sinne der Bürger, für die wir hier sitzen“, so die Liberale.

Ein Teil der Bürger im Publikum sah das ganz anders. „So ein Affentheater habe ich selten erlebt. Das ist nur noch peinlich, wie man sich hier aufführt“, sagte eine Frau, als sie den Saal während der Diskussion verließ. „Kein Wunder, dass die Menschen politisch frustriert sind“, pflichtete ein Mann ihr bei. „Ich schaue mir das Trauerspiel nie wieder vor Ort an“, fügte er noch an.