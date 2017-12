Bad Oldesloe : Berufswunsch: Welten-Erschafferin

vergrößern 1 von 2 Foto: nie 1 von 2

von Patrick Christoph Niemeier

erstellt am 18.Dez.2017 | 15:26 Uhr

Langsam fährt die Kamera über die Wagenburg auf einer Lichtung. Das Gras und die Bäume wiegen sich im Wind, das Lagerfeuer flackert und Blütenpollen fliegen durch die Luft. Es ist Abendstimmung eingekehrt in dem kleinen Lager. Die Szenerie hat Katja Leichsenring (21) schon viele Male gesehen, zunächst in ihrer Fantasie und dann bei der Entstehung auf dem Bildschirm unter ihrer eigenen Regie. Denn nach ihrem Abitur an den Beruflichen Schulen in der Kreisstadt absolvierte die kreative junge Frau ein Game-Design-Studium in Hamburg. „Ich wollte etwas Kreatives machen, ein Studium, in dem ich mich ein wenig ausleben kann. Auf das Game-Design bin ich dann eher zufällig gestoßen“, erklärt sie im Interview.

Leichsenring ist selbst Games- und Rollenspielfan. Seit einigen Jahren gehört sie zum Farmion e.V. in Reinfeld, der mit seinen Live-Rollenspielen weit über die Karpfenstadt hinaus bekannt ist. Die Popularität liegt auch an dem kleinen Mittelaltermarkt, der regelmäßig durch Farmion organisiert wird.

Am Computer oder der Konsole spielt Leichsenring ebenfalls am liebsten Fantasy-Rollenspiele wie „The Witcher“. Dass sie eines Tages selbst an solchen Spielen mitwirken könnte, war ihr eigentlich gar nicht so bewusst.

„Ich war auf der Spielemesse Games-Con und dort stellte das Hamburger SAE Institut diesen Ausbildungsgang Game-Design vor. Ich habe mich beworben, bin genommen worden und habe jetzt meinen Bachelor in der Tasche“, sagt sie. Zu ihrer Abschlussarbeit gehört die beschriebene dreidimensional animierte Wagenburg in einer Fantasielandschaft. „Die Ausbildung war sehr komprimiert und sehr aufwendig. Aber ich würde mich nochmal so entscheiden“, sagt sie.

Auffällig ist beim genaueren Hinsehen, dass die Games-Industrie seit vielen Jahren boomt, aber nur selten von Ausbildungen in diese Richtung zu hören ist. Ob für Konsole, PC oder vor allem auch Handy – für manche großen Produktionen wird mittlerweile mehr ausgegeben und mehr Aufwand betrieben als für eine durschnittliche Hollywood-Produktion. Nachwuchs ist in den Spieleschmieden gefragt, aber rar. „Die SAE ist eine private Schule. Davon gibt es wohl noch ein paar Angebote. Staatlich gibt es bisher kaum etwas, soweit es mir bekannt ist. Da kann man sicherlich nachbessern“, so Leichsenring. Sie möchte ab 2019 gerne in einer Indie-Spielefirma arbeiten. Riesenbudgets und Riesenproduktionen seien zunächst weniger interessant, weil man dort dann nur ein kleines Rädchen sein könne mit Blick auf das Gesamtprodukt. Das sei bei kleinen Indie-Games anders und das reize sie.

Doch zunächst begibt sie sich auf eine weitere spontane Abbiegung in ihrer Karriere. Ab Frühjahr 2018 reist sie für knapp ein Jahr mit dem Zirkus Roncalli durch Süddeutschland und Österreich. Da sie bei Farmion schon Teil eines „fahrenden Volkes war“ und sie die Zirkuswelt fasziniert, war sie begeistert, als sie hörte, dass sie als Mitarbeiterin tatsächlich eine Tournee in dem bekannten Zirkus mitmachen könne. Dort möchte sie neue Inspirationen sammeln. Vielleicht sogar für ein Zirkusspiel.