Stormarn : Berufsstart für 14 Nachwuchskräfte

Willkommen in der Kreisverwaltung Stormarn: Jetzt acht statt vier Ausbildungsplätze für gehobenen Dienst.

von shz.de

02. August 2018, 12:41 Uhr

14 Nachwuchskräfte haben mit ihrer Ausbildung in der Kreisverwaltung Stormarn begonnen. Landrat Dr. Henning Görtz begrüßte sie und wünschte ihnen einen erfolgreichen Start in ihr Berufsleben. Nach einem umfangreichen Auswahlverfahren konnten aus einer Vielzahl von Bewerberinnen und Bewerbern sieben Kreisinspektoranwärter/innen, drei Kreissekretäranwärter/innen und vier Auszubildende für den Beruf der Verwaltungsfachangestellten ausgewählt werden.

Um auf die demographische Entwicklung zu reagieren, hat sich der Kreis Stormarn im Vorfeld dafür entschieden, im Einstellungsjahr 2018 gleich acht statt vormals vier Plätze für die Ausbildung im gehobenen Dienst zur Verfügung zu stellen. Sieben Studienplätze konnten besetzt werden. Leider hat ein Bewerber ganz kurzfristig abgesagt. Eine weitere Aufstockung in den kommenden Ausbildungsjahren ist wahrscheinlich. Im mittleren Dienst konnten insgesamt sieben Nachwuchskräfte für die Ausbildung gewonnen werden. Auch hier sind in den kommenden Jahren Aufstockungen im Kontingent der Ausbildungsplätze geplant.

In den ersten beiden Wochen werden die Berufsanfänger/innen durch zahlreiche Einführungsveranstaltungen mit dem Kreis Stormarn und ihrer zukünftigen Arbeit in der Verwaltung vertraut gemacht. Im Anschluss beginnen die Azubis die Ausbildung in den einzelnen Fachdiensten. Während der dreijährigen Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten werden in der Berufsschule und in Lehrgängen an der Verwaltungsakademie in Bordesholm theoretische Lerninhalte vermittelt. Ergänzend hierzu erfolgen interne Unterrichte durch Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung, damit die Auszubildenden für das spätere Berufsleben bestens gerüstet sind.

Die Kreissekretäranwärter/innen beginnen ebenfalls nach den Einführungswochen ihre Ausbildung in den Fachdiensten. Während der zweijährigen Ausbildung werden ihnen ergänzend zu der praktischen Ausbildung in der Verwaltung theoretische Lerninhalte in Lehrgängen an der Verwaltungsakademie in Bordesholm vermittelt. Die Kreisinspektoranwärter/innen treten am 15. August ihr Studium an der Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung in Altenholz bei Kiel an, wo sie den Bachelor of Arts „Allgemeine Verwaltung/Public Administration“ anstreben. Das Studium erfolgt hierbei in Modulen, an deren Ende jeweils eine Prüfung abzulegen ist. Um das Erlernte zu festigen und das Wissen in der Kreisverwaltung anzuwenden, wird das Studium in regelmäßigen Abständen durch praktische Abschnitte unterbrochen. Am Ende des dreijährigen Studiums müssen die Anwärter/innen eine Bachelor-Thesis anfertigen und diese vor einem Prüfungskomitee mündlich vertreten.