Bad Oldesloe : Berufsschülerinnen spenden den Erlös aus Keksverkauf an das Tierheim

14. Februar 2020, 10:47 Uhr

Endlich war es soweit: Maike Heinemann, Katharina Kleist und Hanna Vierow konnten stellvertretend für die Klasse BS 18a der Berufsfachschule I in Bad Oldesloe den Erlös ihres Weihnachtsplätzchenverkaufs als Spende an Christina Wilkens für das Tierheim Bad Oldesloe übergeben. Bereits vor Weihnachten entstand die Idee, sich am Adventsmarkt der Schule mit einem Verkaufsstand zu beteiligen. Der Erlös sollte regional für einen guten Zweck genutzt werden. Nachdem Vorschläge von den Schülern diskutiert wurden, einigte sich die Klasse darauf, das örtliche Tierheim zu unterstützen. Die Herstellung der Kekse war schließlich auch Ernährungslehre-Unterricht für die Praxis. Und so backten die Schülerinnen mit Unterstützung des Fachlehrers Sebastian Stasch und Klassenlehrer Rüdiger Trautz in der Schulküche weihnachtliche Kekse und boten diese in biologisch abbaubarer Verpackung zum Verkauf an.