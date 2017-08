Berufliche Perspektiven für Flüchtlinge

Bernd Saxe, scheidender Bürgermeister hat 50 jungen Frauen und Männern den Ausbildungsvertrag der Stadt ausgehändigt. Zugleich wurden 13 Stadtinspektor-Anwärter ernannt und vereidigt, die ein dreijähriges Studium zum Bachelor of Arts / Public Administration anstreben. Dieser Studiengang wird in Kooperation mit der Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung in Altenholz angeboten. In der theoretischen Ausbildung werden juristische, betriebswirtschaftliche und sozialwissenschaftliche Grundlagen vermittelt. In der Verwaltung der Hansestadt werden während des Studiums im Trimester Wechsel verschiedene Praxisstationen durchlaufen.

Über 1200 Bewerber und Bewerberinnen hatten sich für dieses Jahr um einen Platz in einem der 18 Ausbildungsberufe beworben. Sowohl im pflegerischen als auch im gewerblich-technischen und verwaltenden Berufsbereichen bildet die Hansestadt aus. Insgesamt wurden 76 Nachwuchskräfte eingestellt, davon sind 12 bereits im Frühjahr bei der Feuerwehr gestartet. Zu den erfolgreichen Bewerbern gehört auch der 18-jährige Ali Rezai. Er ist ein Geflüchteter aus Afghanistan und lebt seit 2015 in Deutschland. Durch mehrere Praktika in der Altenpflege sowie in der Hauswirtschaft hat er sich für eine Ausbildung zum Hauswirtschafter entschieden. „Flüchtlingen berufliche Perspektiven zu verschaffen, ist für uns als großer Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb ein wichtiges Anliegen. Hier bedarf es sicherlich noch vermehrter Anstrengungen, um die berufliche Integration von Flüchtlingen in Lübeck noch stärker voranzubringen“, so Bürgermeister Saxe.



>Information zu den Ausbildungsberufen der Hansestadt Lübeck: www.ausbildung.luebeck.de





von Rüdiger Klaus Schwarz

erstellt am 03.Aug.2017 | 15:29 Uhr