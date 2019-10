Berufliche Beratung für Frauen

Avatar_shz von Volker Stolten

28. Oktober 2019, 15:30 Uhr

Trittau | Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Belästigung am Arbeitsplatz oder der Wiedereinstieg nach einer Schwangerschaft: Beim Thema Beruf stehen Frauen häufig vor anderen Herausforderungen als Männer. Deswegen bietet die Beratungsstelle Frau und Beruf Stormarn am Montag, 4. November, im Campehaus in Trittau Beratungsgespräche für Frauen an. Dabei kann es um Ausbildung, Umorientierung, Weiterbildung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Konflikte am Arbeitsplatz, beruflicher Aufstieg, Existenzgründung und vieles mehr gehen. Die Beratungen von 14 bis 18 Uhr sind kostenlos und werden individuell geführt. Anmeldung: Mail info@fub-stormarn.de oder Ruf (04531) 8884897.