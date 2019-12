Klein Hansdorf : Bernhard Wesßling: Der Mann, der die Kraniche versteht

Klein Hansdorfer erforschte intensiv die Kommunikation von Kanichen. Im März 2020 erscheint dazu sein Buch.

01. Dezember 2019, 14:54 Uhr

Klein Hansdorf | Zwei Forschungsschwerpunkte haben das Leben von Dr. Bernhard Weßling geprägt. Beruflich hat sich der Chemiker mit organischen Metallen befasst. Privat beschäftigt er sich bis heute intensiv mit der Kranich-Forschung. Vom Leben und dem Schutz für diese Vögel handelt auch sein neues Buch, das im März des kommenden Jahres erscheinen wird.



13 Jahre in China



Der ehemalige Bargteheider, der jetzt in Klein Hansdorf lebt, hat aus beruflichen Gründen 13 Jahre in China gelebt (wir berichteten). „Dort werden zwei Drittel aller weltweit produzierten Leiterplatten hergestellt“, erklärt er. Durch die Beschichtung mit organischen Metallen wird die Oxidation des Kupfers auf den Platinen verhindert, sie bleiben damit länger lagerfähig und können noch nach Jahren gelötet werden. Nebenbei hat er über Kraniche geforscht, in Japan und der demilitarisierten Zone in Korea. Den größten Erfolg erzielte er mit seiner Erforschung der „Kranich-Sprache“. Und hat damit wohl entscheidend dazu beigetragen, das Aussterben der nordamerikanischen Schreikraniche zu verhindern. „Es gab damals nur noch 180 Exemplare, es ist die weltweit bedrohteste Art“, sagt er. Kinder lernen von ihren Eltern die Sprache, und ähnlich ist es auch bei den Kranichen. Wachsen sie ohne das Vorbild von Elterntieren auf, bleiben sie sozusagen sprachlos. Deshalb: Wenn sie ausgewildert werden sollen (das war das Ziel), dürfen sie nach der Schlupf niemals menschliche Laute hören.

Weßling hat die Rufe der Kraniche mit Hilfe eines Computerprogramms analysiert und konnte die einzelnen Tiere somit identifizieren. Mehr noch, er konnte auch die Bedeutung einiger dieser Rufe verstehen. „Wichtig dabei war die Aufnahme in der Wildnis, ohne die Kraniche zu stören“, sagt er. Damit verfolgt er einen anderen Ansatz als die herkömmliche Verhaltensforschung: „Ohne menschliche Beeinflussung und nur im Freiland.“

Seine Erkenntnisse erwiesen sich bei einem Auswilderungsprojekt von Kranichen aus Aufzuchtstationen in Nordamerika ausgesprochen hilfreich. Denn weil die Vögel in Gefangenschaft nur menschliche Pfleger als Bezugspersonen hatten, waren sie „stumm“. Wegen Weßlings Forschung wurden schließlich den ungeschlüpften Vögeln bereits im Brutkasten Kranichlaute vorgespielt. Dazu gehörten auch die Lockrufe und Flugrufe, mit denen die Winterwanderung nach Süden begleitet wird. So lernten schon die Küken die Kranich-Sprache.

Mit einem Ultraleichtflugzeug spielte er als Copilot einer Gruppe von Jungkranichen die Lockrufe aus dem Lautsprecher vor. Und tatsächlich folgten die Kraniche dem Flugzeug, das damit quasi zum Leittier für sie wurde. So zogen sie aus dem US-Staat Wisconsin zum Winterquartier nach Florida.

Seit 2001 wird das jährlich durchgezogen, und nach ihrem „Sprachunterricht“ sind die Vögel sofort in der Lage, mit ihren Artgenossen zu kommunizieren. Die Population an Schreikanichen ist inzwischen auf etwa 500 Exemplare gestiegen. „Das sind aber noch nicht genug, um die Art zu erhalten“, so Weßling, „dafür müsste sie drei Mal so groß sein.“

Beobachtungen zu Kanichen machte Bernhard Weßling bereits vor Jahrzehnten im Duvenstedter Brook. Dort gibt es wie im benachbarten Hansdorfer Brook ein Brutgebiet der Graukraniche, in dessen unmittelbarer Nähe Weßling wohnt. „Von dort aus kann ich eine Kranich-Familie bei der Futtersuche beobachten und ihre faszinierenden Tänze sehen.“



Bilanz im Buch



Im neuen Buch zieht er Bilanz über 30 Jahre Kranichforschung und nimmt dabei Partei für den Artenschutz. Dem Umwelt- und Naturschutz gelten auch seine weiteren Aktivitäten. Als Teilhaber und Geschäftsführer eines Demeter-Bauernhofs, dem Kattendorfer Hof, haben er und seine Mitgesellschafter jetzt 450 Hektar Fläche gepachtet. Die Bio-Erzeugnisse werden im Hofladen und drei eigenen Hamburger Geschäften verkauft. Nach dem Prinzip „solidarische Landwirtschaft“ werden auch Ernteanteile angeboten.