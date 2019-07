„Bergfest“ im Freizeitbad

Bargteheide präsentiert erfolgreiche Halbzeitbilanz: Mondscheinschwimmen am 20. Juli

von shz.de

11. Juli 2019, 11:30 Uhr

Bargteheide | Zur Halbzeit der Freibadsaison am 9. Juli haben bereits etwa 43.000 Gäste das Bargteheider Freizeitbad besucht. Das ist die erfolgreiche Bilanz nach gut zwei Monaten Betrieb.

Die Saison läuft noch bis voraussichtlich 8. September. Erfolgreich wurden bereits die ersten Veranstaltungen durchgeführt, darunter der Schülertriathlon und die Taufe im Schwimmbecken. In guter Tradition bereichert das Mondscheinschwimmen die jährliche Freibadsaison. Am Sonnabend, 20. Juli, gilt es ab 21 Uhr wieder, seine Bahnen im bunt erleuchteten Freibad und unter musikalischer Untermalung zu ziehen. An diesem Abend bleibt das Bad bis 23.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 3 Euro. Jugendliche unter 16 Jahren erhalten nur mit einer aufsichtsberechtigten Person Zutritt. Bei schlechtem Wetter behält sich das Freizeitbad-Team vor, die Veranstaltung kurzfristig abzusagen.

Das nächste Mondscheinschwimmen ist für Samstag, 17. August, geplant. Das Knotenschwimmen der DLRG findet am Sonntag, 18. August, statt. Zudem „sind für die Ferienschwimmkurse zum Erreichen des Jugendschwimmabzeichens in Bronze und Silber noch einzelne Plätze frei, für die man sich persönlich im Freibad anmelden kann“, so Alexander Wagner, der Referent der Bürgermeisterin.