Beratung im Haus „Wolke 3“

Der Betreuungsverein Stormarn, Bad Oldesloe, und der Seniorenbeirat Bargteheide bieten jeden dritten Donnerstag im Monat eine regionale Sprechstunde in Bargteheide an. Von 9.30 bis 11.30 Uhr erklären ausgebildete Vorsorgelotsen , wie man Betreuungsverfügungen, Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen erstellt. Die Beratung findet im Haus „Wolke 3“ (2. Etage) an der Lindenstraße statt. Der nächste Beratungstermin ist am 20. September. Anmeldung nicht nötig.