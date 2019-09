Mitarbeiter in Schleswig-Holstein schlechter bezahlt : Berater fordern mehr Geld – Förderung anpassen

Avatar_shz von Cordula Poggensee

10. September 2019, 11:00 Uhr

Die weiblichen und männlichen Mitarbeiter bei Pro Familia sind hochqualifiziert, haben allesamt einen Hochschulabschluss in Pädagogik, Soziologie oder Psychologie. Hinzu kommen weitere Fortbildungen, die für die Tätigkeit als Berater notwendig sind und die selbst finanziert werden müssen. In den Beratungsstellen in ganz Deutschland erfüllen die Mitarbeiter zudem auch den gesetzlichen Auftrag, Frauen vor einem eventuellen Schwangerschaftsabbruch zu beraten. Doch obwohl sie überall die gleiche Arbeit leisten, werden die Mitarbeiter in Schleswig-Holstein im Vergleich zu anderen Regionen schlechter bezahlt. Zwar sei den Landesverbänden eine Förderung durch eine Höhergruppierung bereits zugesagt worden, in den Haushaltsberatungen sei die jedoch schließlich nicht umgesetzt worden. Die Schwangerschaftskonfliktberatung wird vom Land mit 80 Prozent gefördert – die orientiere sich jedoch an den Gehältern von 2017. Das bedeutet, dass die Förderung per se unter dem liege, was den Beratern angesichts ihres Gehaltes von 2019 zusteht. Ihre Forderung: Weil man einer Pflichtaufgabe des Landes nachkomme, sei es notwendig, die Förderung anzupassen und zukünftig nicht mehr die Tarifgruppe E9, sondern die höhere E10 zugrunde zu legen.