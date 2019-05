Ahrensburg : Beraten – unterstützen – vorbeugen

Weiterbildung erfolgreich abgeschlossen: 20 neue Fachkräfte in der Palliativversorgung.

08. Mai 2019

Ahrensburg | Als vor rund zwei Jahren die große Weihnachtsaktion „Hand in Hand für Norddeutschland“ um Spenden für die Hospizbewegung warb, war die Resonanz enorm. Mit rund 3,29 Millionen Euro kam die mit Abstand größte Summe zusammen, die je bei der alljährlichen Aktion gesammelt wurde.

Von dem Erlös profitiert auch der Ahrensburger Hospizverein, der jetzt für 20 neue Fachkräfte für die palliative Versorgung von Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen die Ausbildung finanzierte.

Auf Initiative des Hospizvereins erarbeiteten sich die Mitarbeiter aus drei Wohneinrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung und Hospizbegleiter in 160 Unterrichtseinheiten die neuen Zertifikate. Weil Menschen mit geistiger Behinderung in politischen und gesellschaftlichen Diskussionen oft unbeachtet bleiben, hat der Hospizverein gerade diese Gruppe in den Fokus genommen.

So entstand 2018 eine Kooperation mit der Wohneinrichtung „Haus Gartenholz“ von „Stormarner Wege“, dem Wohnhaus Ahrensburg der Alsterdorf-Assistenz Ost und dem Haus Apfelstern der Hermann Jülich Werkgemeinschaft in Hamfelde, allesamt Lebens- und Betreuungsorte von Menschen mit körperlichen und geistigen Handicaps.

Mit Hilfe des Projektes sollen sie jetzt möglichst dort leben und auch sterben dürfen, wo sie sich heimisch fühlen, wo ihre Bedürfnisse verstanden werden und sie auch in der letzten Lebensphase weiter unterstützt werden.

Die Weiterbildung ist speziell auf die Struktur und dem Bedarf der Behindertenhilfe entwickelt worden und entspricht den Anforderungen des Deutschen Hospiz- und Palliativ-Verbandes sowie der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin.

Die Aufgabe der neuen Palliativkräfte ist es nun, in den Wohnformen zu beraten, zu unterstützen und durch eine vorausschauende Planung eine ungewollte Krankenhauseinweisung zu verhindern. Gemeinsam bilden sie ein Netzwerk und organisieren regelmäßig Fortbildung und Austausch, damit es noch mehr Menschen gibt, die sich dem Thema annehmen.