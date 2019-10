Trittau : Bepacktes Wohnmobil gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Das schwarze Wohnmobil war bereits für die Abreise bepackt. Auf dem Dach befanden sich drei Fahrräder.

04. Oktober 2019, 13:15 Uhr

Trittau | Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Wohnmobil vom Stellplatz eines Hauses in der Anne-Frank-Straße in Trittau (Kreis Stormarn) entwendet.

Die Tat muss zwischen 21 Uhr am Mittwochabend und 4.40 Uhr am frühen Donnerstagmorgen begangen worden sein.

Schwarzes Wohnmobil mit drei Fahrrädern gestohlen

Es handelt sich um ein schwarzes Wohnmobil des Herstellers Honda, im Wert von rund 42.000 Euro. Es war bereits fertig bepackt für die Reise. Auf dem Dach befanden sich außerdem drei Fahrräder: ein graues Stevens-Herrenrad, ein weißes Damenrad und ein dunkelgraues b'twin-Mountainbike.

Zeugen gesucht

Wer Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern oder der Tat geben kann, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541/8090 zu melden.

