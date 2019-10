Benefiz-Trecker-Tour: 1000 Euro für die „Muschel“

Avatar_shz von shz.de

23. Oktober 2019, 13:43 Uhr

Bad Oldesloe/Segeberg | In Groß Niendorf trafen sich kürzlich 38 Treckerfahrer und -fahrerinnen und starteten eine 12 Kilometer lange Rundfahrt um den Klingberg. Vor der Rundfahrt und anschließend, bei Kaffee, Softgetränken und Wurst wurde fleißig für den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst „Die Muschel” in Bad Segeberg gespendet. „Aus einer kleinen Idee ist etwas Großes geworden. Wir sind davon überzeugt, dass es eine Wiederholung in 2020 geben wird“, betont Tanja Wilke, Schriftführerin der „Oldie-Schlepperfreunde Raum Segeberg“ (OSF). Die Einnahmen betrugen rund 700 Euro und die Sparkasse Südholstein legte noch einmal 300 Euro drauf, damit ein Gesamtbetrag in Höhe von 1000 Euro an Muschel-Koordinatorin Ute Drefke überreicht werden konnte. „Für so eine erste Veranstaltung dieser Art ein grandioses Ergebnis“, so Wilke weiter. Foto Spendenübergabe (v.l.): Helge Petersen, Inhaber „Oldtimer Company“ Norderstedt, Ute Drefke, Koordinatorin „Die Muschel“ Bad Segeberg, Ingo Finnern, 2. Vorsitzender „Oldie-Schlepperfreunde Raum Segeberg“, Tanja Wilke OSF-Schriftführerin, Olaf Gärtner (OSF) und Kai Gräper, Filialdirektor Bad Segeberg, Sparkasse Südholstein.