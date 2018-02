Trittau / Hoisdorf : Beiträge für Straßenausbau werden zum Politik-Thema

Anlieger in Trittau und Hoisdorf fordern einen Verzicht der Kommunen auf eine Beitragssatzung.

28. Februar 2018, 06:00 Uhr

Hoisdorfs Gemeindevertreter haben den Punkt, der die Bürger am meisten interessierte – die Straßenausbaubeitragssatzung – vertagt. „Wir hatten zuvor im Finanzausschuss nicht genug Zeit, das Thema zu beraten, aber es stand schon auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung“, sagt Bürgermeister Dieter Schippmann (DGH). Einige Anwohner aus möglicherweise betroffenen Straßen waren zu der Sitzung gekommen, kamen aber nur kurz in der Einwohnerfragestunde zu Wort.

Hoisdorf hatte bis 2017 eine veraltete Satzung aus den 1970er Jahren, die dazu führte, das keine Ausbaubeiträge erhoben wurden. Der Kreis drängte wegen der Pflicht der Refinanzierung die Gemeinde, eine neue Satzung zu beschließen. Inzwischen hat die Landesregierung das Gesetz dahingehend ändert, dass es den Gemeinden frei steht, ob die Beiträge erheben. „Nun müssen wir beraten, ob wir die Satzung anwenden oder wieder abschaffen oder die Refinanzierung über die Grundsteuer erreichen, wie es die CDU vorschlägt“, so Schippmann. Er bemängelt, dass vom Land nicht klar gesagt wird, wie die Kosten aufgefangen werden sollen und welche Unterstützung es gibt. Bei dem bevorstehenden Ausbau des Oetjendorfer Kirchenwegs, der im Sommer starten soll, empfinden die Anwohner es ungerecht an, wenn sie nun Beiträge zahlen müssten. Das Thema wird in den Märzsitzungen des Finanzausschusses und der Gemeindevertretung (26. März) erneut zur Beratung stehen.

Auch in Trittau sind Ausbaubeiträge ein Thema, das Bürger und Politik beschäftigt. Aufgrund der neuen Gesetzeslage fordern beispielsweise die Anwohner der Campestraße, die gerade in einem Umfang ausgebaut wurde, den sich die Anwohner nicht gewünscht hatten, einen Erlass der Beiträge. „Die Kommunen verfügen nun über mehr Gestaltungsfreiheit und werden mit mehr Finanzmitteln ausgestattet“, heißt es in einem neuerlichen Aushang.

Die BGT hatte das Thema Anfang Dezember erstmals auf die Tagesordnung der Gemeindevertretung bringen wollen, war aber gescheitert. Auch in Trittau sollten zunächst die Ausschüsse beraten. „Es geht immerhin um 400 000 Euro Einnahmen im Jahr, das muss man sorgfältig diskutieren“, so Bürgermeister Oliver Mesch. Die geplanten 35 Millionen Euro, die das Land für die Infrastruktur an die Kommunen geben will, sieht Mesch als nicht ausreichend an. „Auf die einzelnen Kommunen umgerechnet, kommt da nicht viel bei rum.“