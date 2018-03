Ahrensburg bei Hamburg : Beißender Rauch in den Waggons – Regionalbahn evakuiert

An Bord des Zuges von Hamburg nach Bad Oldesloe waren 50 Passagiere. Alle Reisende blieben laut Polizei unverletzt.

25. März 2018, 12:45 Uhr

Ahrensburg | Eine Regionalbahn mit 50 Passagieren ist in Ahrensburg bei Hamburg evakuiert worden, nachdem sich beißender Rauch ausgebreitet hatte. Der Qualm habe sich am Samstagabend von der Lokomotive aus über die Klimaanlage in sämtliche Waggons verteilt, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte.

An der Station Ahrensburg-Gartenholz sei der Zug, der von Hamburg nach Bad Oldesloe unterwegs war, angehalten und evakuiert worden. Alle Reisenden seien unverletzt. Wie es zu der Rauchentwicklung kam, war zunächst unklar. Die Vermutung, dass es sich um einen Brand an der Lokomotive handelte, habe sich nicht bestätigt.

