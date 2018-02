Beispiel für gelungene Integration

Anwärter Omid (18) aus Afghanistan startet Grundausbildung: „Möchte hier im Ort etwas zurückgeben.“

27. Februar 2018, 06:00 Uhr

Zu 21 Einsätzen musste die Wehr Klein Hansdorf / Timmerhorn (29-köpfige Ortswehr in der Gemeinde Jersbek) im vergangenen Jahr ausrücken, und zwar zu vier Brandeinsätzen, darunter zwei Großfeuer und 17 technischen Hilfeleistungen, von denen allein 15 sturmbedingt an einem einzigen Tag im Oktober erfolgten. Zwei Todesopfer gab es bei einem Brand zu beklagen, ein weiteres bei einer technischen Hilfeleistung.

Ortswehrführer Wolfgang Laatz nannte als Höhepunkt des Jahres die Auslieferung des neuen Hilfeleistungs-Löschfahrzeugs HLF 10 Ende August. Zusätzlich zu dieser 341 000-Euro-Beschaffungsmaßnahme wandte die Gemeinde Jersbek, so der Hauptbrandmeister, weitere rund 5000 Euro für Ausbauten im Klein Hansdorfer Gerätehaus auf (Abgas-Absauganlage, Druckluftkompressor und Ladevorrichtung für Kommunikationsgeräte).

Jugendfeuerwehr: In seinem ersten Jahresbericht über die mit acht Jungen und vier Mädchen „kleine, aber sehr engagierte Jugendfeuerwehr“ erwähnte Jugendfeuerwehrwart Marcel Lösch (26) 18 Dienstabende sowie die Teilnahme am 17. Amts-JF-Zeltlager in Tremsbüttel, am Kreis-JF-Zeltlager im Ostseebad Scharbeutz und an der „Alstertaler Nachtwanderung“ der Wehr HH-Wellingsbüttel mit mehr als 600 Startern. Neuer Jugendgruppenleiter ist Constantin Posor (14).

Personalien: Der Festausschussvorsitzende und Brandschutzerzieher Lars Leister wurde zum Löschmeister befördert. Gerätewart Fabian Mäleke ist jetzt Oberfeuerwehrmann. Aus der Jugendwehr, wo sie in den beiden letzten Jahren das Amt der Jugendgruppenleiterin innehatte, trat Nancy Johst (18) als jetzt dritte weibliche Kraft über in den aktiven Feuerwehrdienst. Für die beiden neuen Anwärter Andreas Janik (48) und Omid Walizada (18) begann drei Tage zuvor die knapp fünfmonatige Feuerwehr-Grundausbildung auf Amtsebene. Der Letztgenannte kam im November 2015 als Flüchtling aus Afghanistan. Im Ortsteil Timmerhorn ansässig, hat der junge Mann jüngst eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Sanitär/Heizung/Klimatechnik in einem Bargteheider Handwerksbetrieb begonnen. Nach den Gründen für seinen Eintritt in die Feuerwehr befragt, antwortete er: „Ich interessiere mich sehr für Technik und möchte hier im Ort etwas zurückgeben von der Hilfe, die mir viele Einwohner in den letzten zwei Jahren gegeben haben.“ Zuvor hatte sich Omid bei seinen ersten Integrationsversuchen bereits sportlichen Gruppierungen in der Gemeinde angeschlossen. Und auch Wehrführer Wolfgang Laatz zeigte sich sehr angetan von der freundlichen Art und dem zielstrebigen Integrationswillen seiner jungen Nachwuchskraft, die mit offenen Armen in den Reihen der Ortswehr aufgenommen worden sei.