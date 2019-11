Beim Wasser geht es jetzt um die Wurst

Neritz entscheidet am Montagabend über die zentrale Versorgung

Neritz | Nach jahrelanger Diskussion und Einwohnerbefragungen soll nun endlich eine Entscheidung zum Bau einer zentralen Trinkwasserversorgung in Neritz fallen. Es ist der einzige Tagesordnungspunkt bei der Gemeindevertretersitzung am Montag, 26. November, ab 19.30 Uhr im Gemeinschaftshaus in der Bergstraße.

Neritz ist die einzige Gemeinde im Amt Bad Oldesloe-Land, die noch keine zentrale Trinkwasserversorgung hat. Die Haushalte werden bisher über Einzel- oder Gemeinschaftsbrunnen mit dem kühlen Nass versorgt. Allerdings kam es dabei immer wieder zu Engpässen, weil Brunnen nicht mehr ausreichend Wasser führten.

Die Versorgung läuft

bislang über Brunnen

Diejenigen, die davon betroffen waren oder sind, fordern schon seit Jahren den Bau einer zentralen Wasserversorgung. Die meisten Neritzer, bei denen es keine Probleme mit dem Brunnenwasser gab, waren stets dagegen. Nach dem trockenen Sommer 2018 kam das Thema wieder hoch, nachdem 2014 bei einer Einwohnerumfrage sich eine Mehrheit für die Beibehaltung der Brunnen ausgesprochen hatte.

Die Gemeindevertretung gründete zunächst einen Arbeitskreis Wasser, der sich intensiv darum kümmert, wer in der Gemeinde eine zentrale Wasserversorgung bauen könnte und welche Kosten dabei auf die Bürger zukommen würden. Dabei ging es schwerpunktmäßig in Richtung Vereinigte Stadtwerke Bad Oldesloe. Eine weitere Aufgabe des Arbeitskreises war es, nach möglichen Zuschussgebern zu forschen. Im März stellten die Vereinigten Stadtwerke ihr Konzept bei einer Einwohnerversammlung vor.

Es folgte dann noch eine weitere Einwohnerversammlung, auf denen der Arbeitskreis dazu Stellung nahm. Das Konzept der Stadtwerke sah vor, dass die Haushalte bei einem Anschluss eine Gebühr von jeweils rund 10.000 Euro zahlen müssten. Daraufhin brachte die Gemeinde einen Baukostenzuschuss in Höhe von rund 509.000 Euro ins Spiel, um die Anschlussgebühren für die Bürger zu senken. Dadurch würde je Anschluss nur noch eine Gebühr von 6500 Euro zu zahlen sein. Ein weiter Punkt in dem Konzept der Stadtwerke ist, dass die Bürger bis zu drei Jahren Zeit haben, um sich an die zentrale Wasserversorgung anzuschließen. Dadurch könnten die Bürger die Anschlussgebühr ansparen.

Die Suche nach öffentlichen Zuschüssen oder Fördergeldern verlief ergebnislos, da es derzeit keine entsprechenden Förderprogramme gibt. Trotzdem muss eine Entscheidung in diesem Jahr fallen, da sonst die Kostenkalkulation der Stadtwerke hinfällig wäre und sich der Bau verteuern könnte.

Drei Beschlüsse

sind notwendig

Auf der Sitzung am Montagabend stehen drei Beschlüsse an. Zunächst müssen die Kommunalpolitiker entscheiden, ob sie die zentrale Trinkwasserversorgung überhaupt wollen. Dann muss beschlossen werden, mit den Vereinigten Stadtwerken einen entsprechenden Vertrag über den Bau zu verabschieden und zu guter Letzt noch, das die Gemeinde einen Baukostenzuschuss in Höhe von Rund 509.000 Euro an die Stadtwerke zahlt. Diesen Betrag will die Gemeinde dann über einen Kredit finanzieren.