3. Liga : Beim VfB Lübeck gilt ein neuer Maßstab

Der VfB Lübeck empfängt in der 3. Liga mit einem neuen Selbstverständnis am Sonntag KFC Uerdingen.

von Sascha Sievers

06. November 2020, 16:44 Uhr

Lübeck | Nachdem der VfB Lübeck im achten Anlauf zuletzt bei Viktoria Köln seinen ersten Saisonsieg verbucht hat (2:0), war die Stimmung unter der Woche gelöst beim Aufsteiger, der sich mit nunmehr fünf Punkten auf Tabellenplatz 18 verbesserte. „Natürlich steht man mit einem Lächeln im Gesicht auf und es arbeitet sich etwas leichter“, gestand Rolf Landerl, dass der erste Dreier in der 3. Liga etwas Druck vom Kessel genommen hat. Der VfB-Coach stellte aber im gleichen Atemzug klar, dass auch in den Wochen zuvor stets eine optimistische Grundstimmung an der Lohmühle geherrscht hat.

VfB legt die Messlatte selbst höher

Die Erleichterung war dennoch spürbar nach dem Sieg in Köln. Der VfB habe einen neuen Maßstab gesetzt, an dem er sich zukünftig orientieren wolle, war einer der häufigsten Sätze, den die Protagonisten danach formulierten. Und so erwartet Landerl am Sonntag im Heimspiel gegen den KFC Uerdingen eine mannschaftlich ähnlich geschlossene Leistung – vor allem in der Defensive, um dem neuen Selbstverständnis gerecht zu werden.

Uerdingen wird den VfB in der Defensive fordern

Die Krefelder, die drei der letzten vier Spiele gewonnen haben, würden über große individuelle Qualität in der Offensive verfügen, die sie aus einer gesicherten Abwehr heraus einzusetzen versuchen. „Sie spielen schnell, sind gut in Eins-gegen-eins-Situationen – wir müssen versuchen, sie in Schach zu halten“, sagte Landerl.

In der Offensive noch Verbesserungspotenzial

Entsprechend lag der Fokus während der Trainingswoche auf der Defensivarbeit. Ein weiterer inhaltlicher Schwerpunkt war der eigene Ballbesitz. In Köln war trotz zweier Treffer nicht alles Gold, was glänzte: „Wir haben einige Überzahlsituationen liegen gelassen, waren etwas zu ungeduldig, und die Chancenverwertung gilt es zu verbessern“, hat Landerl Defizite ausgemacht und daran gearbeitet.

Gegen Uerdingen werde es wieder in erster Linie auf die richtige Mischung ankommen: Kompaktheit und defensiver Stabilität auf der einen Seite, Tempo- und Kombinationsfußball auf der anderen. In welcher Formation Landerl seine Elf ins erste Geister-Punktspiel auf der Lohmühle schicken wird, ließ der Coach offen.

Rückkehrer bieten mehr Optionen

Der 45-Jährige hat personell neue Optionen, weil Abwehrkante Ryan Malone seine Rotsperre abgesessen hat und die zuletzt angeschlagenen Marvin Thiel und Nico Rieble wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen sind.

Okungbowa wohl gesetzt

Eher unwahrscheinlich dürfte sein, dass Osarenren Okungbowa aus der Startelf fliegt. Der Sommer-Neuzugang hatte drei Spiele lang Tommy Grupe als Abwehrchef vertreten und nach dessen Rückkehr zuletzt in Köln Rieble als linken Innenverteidiger ersetzt. Der 26-Jährige nahm zudem als Gast an der ersten digitalen Spieltagspressekonferenz des VfB am Freitagmittag teil. Ein Indiz, am Sonntag zum fünften Mal zur Startformation der Lübecker zu gehören.

Torschütze lobt das Kollektiv

Gefreut habe er sich nicht nur über sein Tor zum 2:0, sondern vor allem über den Sieg. „Ich bin stolz auf die Mannschaft, dass jeder seine Aufgabe erledigt hat“, sagte der Abwehrmann, der Gefallen an der Rolle des Torschützen gefunden zu haben scheint, das Verteidigen aber weiter als Kernkompetenz sieht. Der Österreicher wiegelte ab: „Wenn wir 1:0 führen, ist es schöner einen Gegentreffer zu verhindern, liegen wir zurück, fühlt sich wahrscheinlich ein eigenes Tor schöner an.“

Gegen den Tabellenelften will sich Okungbowa zunächst auf seine eigentliche Aufgabe konzentrieren: „Wir wissen, dass Uerdingen gute Offensivspieler hat. Wir werden alles daran setzen, sie zu verteidigen – und auch offensiv Akzente setzen zu können“, sagte der gebürtige Wiener, der damit im Nachsatz durchklingen ließ, dass für ihn seit Köln noch ein weiterer neuer Maßstab gilt: häufiger als Torschütze in Erscheinung zu treten.

Infos zum Spiel

VfB Lübeck –KFC Uerdingen

Anstoß: Sonntag, 14 Uhr, Dietmar-Scholze-Stadion an der Lohmühle. – Live-Übertragung im TV/Streaming: Magenta Sport. – Es fehlen: Gommert (Muskelfaserriss), Kircher (Adduktorenprobleme), Ramaj (Schlüsselbeinbruch), Rüdiger (Muskelbündelriss), Shalom (Meniskus-Op). – Voraussichtliche Aufstellung: Raeder – Riedel, Grupe, Okungbowa – Mende – Steinwender, Zehir, Boland, Hertner – Röser, Deichmann.