Bei Demenz den Humor nicht vergessen

Karikaturen- Ausstellung zum Thema läuft noch bis zum 4. Dezember im Oldesloer Kub

Bad Oldesloe | Demenz und Humor – passt das zusammen? Ja, lautet die Antwort der Ausstellung, die derzeit im Foyer des Kultur- und Bildungszentrums (Kub) zu sehen ist. Sie umfasst 25 verschmitzte und zugleich feinsinnige Zeichnungen des Cartoonisten und Autors Peter Gaymann. Die Ausstellung, die noch bis zum 4. Dezember gezeigt wird, rückt das wichtige Thema Demenz in die Mitte der Gesellschaft.

Humor könne helfen, Verständnis für Menschen mit Demenz und ihre Eigenarten zu entwickeln, betont Swen Staack, Geschäftsführer der Alzheimer Gesellschaft Schleswig-Holstein, die die gezeigten Zeichnungen für Ausstellungen erworben hat.

Peter Gaymann (69) zählt zu den erfolgreichsten und beliebtesten Cartoonisten in Deutschland. Die Liste seiner Publikationen in Zeitungen, Zeitschriften und Büchern ist lang. Seine Markenzeichen wurden die Hühner, aber eine besondere Herzensangelegenheit sind für Peter Gaymann seine Zeichnungen zum Thema Demenz. Jährlich erscheint ein neuer „Demensch“-Kalender aus seiner Feder, der zugleich respekt- und humorvoll Menschen mit dieser Krankheit in den Mittelpunkt stellt.

Kooperationspartner der Ausstellung sind der Sachbereich Kultur der Stadt Bad Oldesloe und der Pflegestützpunkt im Kreis Stormarn, die Informations- und Anlaufstelle rund um das Thema Pflege in Bad Oldesloe. „Auch wenn Demenz kein Tabuthema mehr ist, bestehen nach wie vor Schwierigkeiten im Umgang damit“, so Marion Meyer-Witzki vom Pflegestützpunkt. „Die Ausstellung ermöglicht es Interessierten, sich auf leichte Art dem Thema zu nähern. Lachen hat eine entspannende Wirkung und senkt die Hemmschwelle, sich mit einem eher unschönen Thema auseinanderzusetzen. Man darf Situationen mit Dementen auch mal komisch finden, ohne sich über sie lustig zu machen. Auch wenn Demente in der Regel viele ihrer kognitiven Fähigkeiten verlieren, so werden ihre Gefühle nicht dement. Häufig zeigen sie einen sehr feinsinnigen Humor im Leben.“ Der Einritt ist frei.