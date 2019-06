Bad Oldesloe : Begeisterung für die Musik

Oldesloer Musikschule: Förderverein wählt neuen Vorstand.

03. Juni 2019, 11:13 Uhr

Bad Oldesloe | Der gemeinnützige Verein zur Förderung der Oldesloer Musikschule für Stadt und Land e.V. hat einen neuen Vorstand gewählt. In ihrem Amt als Vorsitzende wurde Karin Voss bestätigt, neuer Schatzmeister ist Gerd Kuhn und der Schriftführer Horst Möller. Als neue Beisitzende wurden Birgit Hupe und Herbert Brentrup gewählt.

Der Förderverein ist eine für die Oldesloer Musikschule unersetzliche und wichtige Institution, die immer an der Seite der Musikschule stand und auch weiterhin steht. Der Verein zählt derzeit rund 40 Mitglieder, von denen viele freiwillig mehr als den Jahresbeitrag von 24 Euro zahlen. In Zukunft kommt es darauf an, mehr Mitglieder für den Förderverein zu werben und für die musikalische Bildungsarbeit zu begeistern. Damit wäre zugleich sichergestellt, dass der Musikschule auch weiterhin wichtige finanzielle Unterstützung zukommen kann. Die wird unter anderem dazu genutzt, begabten Kindern und Jugendlichen aus finanziell schwachen Familien bei den Unterrichtskosten zu helfen.

Mit den vielen, bisher gesammelten Spenden, konnten bereits große und wichtige Anschaffungen getätigt werden. Auf diese Weise wurde der Flügel im Oldeloer Kub ebenso angeschafft wie die Renovierung der Ballettschulräume finanziert.

Sehr willkommen und hilfreich waren bislang auch die hohen Spenden der früheren „Bücherfrau“ Luise Vollmer, der „Wollschwalben“ sowie großzügigen Zuschüsse von der letzten Inhaberin des Silbernen Schlüssels, Bärbel Nemitz, und von dem Stadtgrill-Inhaber Fevzi Feka. Eine Familie spendete dem Förderkreis sogar das Geld, das bei einer Trauerfeier zusammengekommen war. Eine ebenso großartige wie nachahmenswerte Idee hatte zudem eine ältere Dame: Zu ihrem 80. Geburtstag wünschte sie sich Geldgeschenke, die sie dann der Musikschule zukommen ließ.

Damit sich noch mehr Mitglieder für den Förderverein begeistern, wird demnächst an vielen Stellen ein neuer Flyer des Vereins ausgelegt – in jedem Fall aber werden Beitrittswünsche auch im Büro der Musikschule entgegengenommen.