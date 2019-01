Bargteheide : Bees und Moritz gehen getrennte Wege

2. Basketball-Regionalliga: Trainerin sitzt heute bei Gastspiel in Kiel nicht mehr auf der Bargteheider Bank. Die „Bienen“ haben derweil die Hoffnung auf den Klassenerhalt noch nicht aufgegeben.

von shz.de

11. Januar 2019, 20:00 Uhr

Für die Basketballer der TSV Bargteheide Bees endet die Winterpause mit einem richtungsweisenden Spiel: Am Sonnabend (19.45 Uhr) gastieren die Stormarner beim Kieler TB. Die Bees stehen nach nur einem Hinrunden-Sieg mit zwei Punkten am Tabellenende der 2. Regionalliga. Ein Sieg im ersten Punktspiel des Jahres 2019 bei den Fördestädtern, die mit sechs Zählern ebenfalls in akuter Abstiegsgefahr schweben, könnte für Bargteheide die letzte realistische Chance im Kampf um den Klassenerhalt wahren. Die Partie wird allerdings ohne Ines Moritz stattfinden. Die bisherige Trainerin und die Bees gehen fortan getrennte Wege. Moritz bestätigte auf Nachfrage unserer Zeitung ihr Aus bei den „Bienen“, wollte aber keine Gründe, die zur Trennung geführt haben, nennen. Von Vereinsseite war niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.

Fest steht, dass die „Bienen“ als Tabellenschlusslicht dringend anfangen müssen zu siegen. Am besten gegen Kiel. Am ersten Spieltag – die Stormarner waren noch guten Mutes – kassierte der Aufsteiger eine 72:80-Niederlage gegen die Kieler. Es war der Auftakt zu Negativserie mit neun Niederlagen in Folge.

Die Hinrunde aber sei aufgearbeitet. „Wir haben in der Rückrunde noch elf Spiele – da ist noch alles drin. Die Mannschaft hat ihre Lockerheit wiedergefunden“, betont Forward Sebastian Wichmann vor der wichtigen Begegnung und verspricht: „Die Motivation bei uns Spielern ist ungebrochen. Wir haben weiterhin Spaß am Basketball.“

Derweil stehen die Basketballerinnen des Ahrensburger TSV vor einer ähnlichen Situation – aber gleichzeitig vor einer deutlich schwereren Aufgabe: Der Tabellenvorletzte der 2. Regionalliga (vier Punkte) empfängt heute (17 Uhr) Spitzenreiter SC Alstertal-Langenhorn. Das Hinspiel zum Saisonauftakt hatten die Ahrensburg Twisters gegen die Hamburgerinnen deutlich mit 47:113 verloren.