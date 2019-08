Stapelfeld : Bauschutt nachts auf Straße abgelagert: Wer erkennt diese Herzen?

Zwischen dem Bauschutt befand sich Wanddeko und ein Schlüsselanhänger. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

16. August 2019, 10:27 Uhr

Stapelfeld | Am Mittwoch, 14. August, teilte eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes Siek der Polizei mit, dass auf der Straße „Lütten Damm“ in Stapelfeld an vier Stellen Bauschutt abgelagert wurde.

Bei dem Bauschutt handelte es sich um unbrauchbare hellbraune Fliesenreste, eine kleine Menge Tapetenreste sowie etwa zwei Kubikmeter zerbrochene Kalksandsteine. Außerdem befand sich zwischen dem Schutt Wanddeko und ein Schlüsselanhänger. Die Polizei hofft nun, dass sich Zeugen melden, die die Gegenstände wiedererkennen.

Der Bauschutt wurde teilweise mitten auf der nachts unbeleuchteten Fahrbahn abgeladen. Dass es dadurch nicht zu einem Unfall kam, sei eher dem Zufall zu verdanken, teilt die Polizei mit. Aus diesem Grund wurde neben der illegalen Abfallbeseitigung auch ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr eingeleitet.

Die Polizei sucht Zeugen und geht von der Spurenlage aus, dass der Bauschutt mit sogenannten BigBags transportiert worden sein muss, was wiederum ein größeres Fahrzeug erfordert.

Zeugen werden aufgerufen, sich unter Telefonnummer 04531 / 501-542 zu melden.

