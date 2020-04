Bad Oldesloe : Baumfreie Stadt: Satirische Sticker gegen den Bürgermeister

In der Kreisstadt kleben vermeindliche Infosticker – eine Seitenhieb gegen den Verwaltungschef. Der reagiert mit Humor.

Avatar_shz von Patrick Niemeier

19. April 2020, 12:02 Uhr

Bad Oldesloe | Was ist noch Protest, Kritik und Satire – und wo fangen „Fake News“ und „üble Nachrede“ an? Aktuell kursieren in Bad Oldesloe Sticker, die den Eindruck erwecken, Bürgermeister Jörg Lembke engagiere sich für ein „baumfreies“ Bad Oldesloe. Dafür wird ihm ein Zitat in den Mund gelegt, das er nie gesagt hat.

Der Hintergrund ist klar. Als die Stadtverwaltung Bad Oldesloe im Frühjahr verkündete, man werde einige Bäume aus Verkehrssicherungsgründen fällen müssen, regte sich großer Protest. Der Umwelt- Energie- und Verkehrsausschuss versuchte, die Verwaltung auszubremsen, obwohl dazu gar nicht die entsprechende Berechtigung bestand. Die Verwaltung sah aber – durch den politischen Gegenwind und Kritik aus der Bevölkerung – zunächst von den Fällungen ab. Auch der Bürgermeister erklärte, er seit natürlich immer dafür, jeden möglichen Baum zu erhalten, wenn es denn keine Bedenken in Sachen Sicherheit und gesetzlichen Vorschriften – wie bei der Breite von Fußgängerwegen – gebe.

Von den Inhalten auf den Stickern distanziert sich der Bürgermeister natürlich entsprechend. Nimmt es aber auch mit Humor. „Zunächst freue ich mich, dass es in Bad Oldesloe mindestens einen Menschen gibt, der sich die Mühe macht, mein Konterfei in der gesamten Stadt zu verbreiten. Leider ist der textliche Inhalt deutlich misslungen, denn weder in der Salinenstraße, noch im Wolkenweher Weg sind derzeit überhaupt Abholzungen von Bäumen geplant“, so Lembke.

Vielmehr plane die Stadtverwaltung in Abstimmung mit der Stadtverordnetenversammlung derzeit den Ankauf eines Stücks Land, auf dem ein Klimawald gepflanzt werden soll. „Insofern überrascht die Aussage des Stickers mich schon“, sagte Lembke.

Er stehe für persönliche Gespräche immer zu Verfügung und hätte das gern auch den Sticker-Produzenten angeboten. Das Ergebnis wäre sicher umweltschonender gewesen: Keine Kosten für die Erstellung der Aufkleber, die beklebten Flächen wären nicht zugeklebt und im Endeffekt verschmutzt worden. Es hätten Ressourcen gespart werden können. Er sehe aber von strafrechtlichen Schritten gegen die Urheber ab.