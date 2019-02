Baumfällarbeiten auf Burgstelle

Umfangreiche archäologische Untersuchungen im Bereich des Gutes Stegen an der Alster vorgesehen

03. Februar 2019, 15:28 Uhr

In der Gemarkung der Gemeinde Bargfeld-Stegen befindet sich unmittelbar im Bereich des Gutes Stegen direkt an der Alster gelegen die denkmalgeschützte Burgstelle Stegen. Dort sind für dieses Jahr umfangreiche archäologische Untersuchungen vorgesehen, um neue Erkenntnisse über diese bedeutende, in Schleswig-Holstein einzigartige historische Burganlage zu erhalten. Insbesondere geht es auch darum, die Ausdehnung dieser Gesamtanlage zu ermitteln.

Um die Bodenoberfläche nicht zu zerstören, soll dazu zunächst nicht gegraben werden. Vielmehr wird ein geophysikalisches Verfahren eingesetzt, mit dem Artefakte im Boden mittels magnetischer Anomalien festgestellt werden können. Dafür benötigt das untersuchende Archäologische Landesamt jedoch frei zugängliche Flächen. „Die Gemeinde Bargfeld-Stegen hat daher als Eigentümerin der Burgfläche in diesen Tagen den Auftrag für die Aufräumarbeiten des Windwurfs durch den Sturm im vergangenen März sowie für die Freistellung der Fläche durch die Fällung von Bäumen an ein Fachunternehmen aus Kayhude erteilt“, erklärt Ulrich Bärwald, zuständig in der Amtsverwaltung Bargteheide-Land für dieses Projekt. Die Arbeiten werden jetzt zügig durchgeführt, gefragt dabei ist Handarbeit. Langfristig soll der gesamte Bereich auf Basis der archäologischen Erkenntnisse entwickelt und in ein umfangreiches Naherholungskonzept eingebunden werden. „Dieses Ziel wird von den beteiligten Fachbehörden begrüßt und wurde bereits durch die Gewährung von Fördermitteln zum Erhalt des kulturellen Erbes durch das Land Schleswig-Holstein anerkannt und gewürdigt“, so Bärwald.