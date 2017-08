Autobahn war gesperrt : Baum stürzt im Kreis Storman auf die A1

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Bargteheide/Bad Oldesloe | Wegen eines brennenden Baums in einer Stromleitung war die A1 im Kreis Stormarn am Donnerstag für mehr als eine Stunde gesperrt. Nach Angaben der Polizei stürzte der Baum zwischen dem Kreuz Bargteheide und der Anschlussstelle Bad Oldesloe auf eine Stromleitung und geriet in Brand. Die Polizei sperrte aus Sicherheitsgründen die Autobahn, dadurch kam es zu erheblichen Staus.

Ein Sprecher der Schleswig-Holstein Netz AG sagte, es habe einen Kurzschluss gegeben, so dass in einigen Gemeinden rechts und links der Autobahn der Strom ausgefallen sei. Wie viele Haushalte betroffen waren, konnte er nicht sagen. Am Nachmittag sollte der Baum mit einem Spezialfahrzeug geborgen werden. Warum der Baum umstürzte, war zunächst unklar. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand.

03.Aug.2017