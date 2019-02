Baubeginn für Wassertreppe

Umgestaltung des Drebrückenplatzes an der Untertrave wird ab kommenden Montag fortgesetzt

von shz.de

14. Februar 2019, 15:48 Uhr

Die Umbauarbeiten an der Untertrave im Bereich Drehbrückenplatz gehen weiter: So soll voraussichtlich ab Montag mit der Neugestaltung des Platzes sowie dem Bau der Wassertreppe begonnen werden. Aktuell wird die Baustelle eingerichtet und Material angeliefert.

Zunächst werden die ersten Spundbohlen in das Erdreich vor der alten Spundwand gepresst. Im Anschluss wird der Bereich zwischen der bestehenden Spundwand und der neuen aufgefüllt, so dass eine großzügige Fläche für die Wassertreppe hinzugewonnen wird. Auf einer Unterkonstruktion wird dann die Treppenanlage aufgebaut. Mit Fertigstellung der Wassertreppe und des Drehbrückenplatzes wird eines der Kernstücke der Umgestaltung der Altstadtrand-Straße „An der Untertrave“ der Öffentlichkeit übergeben, „um die Aufenthaltsqualität an dieser Stelle zu verbessern, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung. Sitzstufen laden dann zum Verweilen ein. Über einen integrierten, barrierefreien Weg und über die seitlichen Treppenabgänge ist der Zugang zur untersten Ebene für Jedermann erreichbar.

Gegenwärtig ist eine Sperrung des Straßenverkehrs für die Bauarbeiten an der Wassertreppe nicht erforderlich. Der Verkehr kann wie gewohnt den gesamten Straßen- und Kreuzungsbereich befahren. Kurzzeitige Behinderungen können bei Belieferung der Baustelle entstehen. Die Baumaßnahme kostet gut fünf Millionen Euro. 3,4 Millionen zahlt der Bund, rund zwei Millionen Euro fließen an städtischen Mitteln in das Projekt.



>Mehr Infos zur Baumaßnahme unter www.untertrave.luebeck.de