Bargteheide : Basteln für Männer

Ein Abend für Väter mit ihren Kindern in der Wolke 3.

Avatar_shz von shz.de

18. Oktober 2019, 13:29 Uhr

Die Ev. Kirche Bargteheide veranstaltet am Freitag, 25. Oktober, ab 18 Uhr einen Bastelabend für Väter mit ihren Kindern. Angesprochen sind alle Bastelbegeisterten oder Bastelneugierigen, die sich an einem herbstlichen Abend in der Wolke 3 (1. Stock, Lindenstraße 3) auf kreatives Arbeiten einlassen möchten. Pastor Jan Roßmanek: „Der Clou ist, dass wir bewusst einen Väter-Bastelabend anbieten, wir aber nicht vor uns hinbasteln, sondern mit Sabine Stoldte von einer Expertin angeleitet werden.“ So werden ein bis zwei flotte und schaffbare Exponate als Vorlage dienen.

Die Kinder sollten so alt sein, dass sie an einem Freitag gut bis nach 20 Uhr wachbleiben und mit Schere und Bastelutensilien umgehen können. Pastor Tim Ströver: „Wir sprechen also Kinder ab dem Grundschulalter bis zur Volljährigkeit an, wenn sich die Kids dann noch überzeugen lassen mitzukommen.“ Neben dem Spaß, der an erster Stelle steht, kann natürlich ein Schaustück mit nach Hause genommen werden. Das Übrige soll auf dem Martinsbasar für einen guten Zweck verkauft werden.

Beide Pastoren betonen: „Das alles ist ohne Kosten und ohne Anmeldung, einfach zu zweit, zu dritt, mit den Nachbarn vorbeikommen.“ Auch für Getränke und einen kleinen Imbiss wird gesorgt sein.