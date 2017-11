Basar hilft Kindern in Bogota

von Rüdiger Klaus Schwarz

30.Nov.2017

Die Katholische Kirchengemeinde Ahrensburg lädt am Sonntag, 3. Dezember, wieder zum Bogota-Basar ein, der seit mehr 40 Jahren ein Gemeindefest ist, bei dem viele engagiert sind und dessen Erlös an das Kinderhilfswerk Bogota geht. „Der Basar ist wichtig, da mit dieser Hilfe Kinder in Bogotas Armenvierteln mit guter Bildung Armut und Gewalt entkommen können“, sagt die Vereinsvorsitzende Gabriele Koy-Samusch. Los geht es am Sonntag um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Adolfstraße 1. In der Zeit von 11 bis 17 Uhr ist der Bogota-Basar im und um das Gemeindezentrum geöffnet. Kleidung , Kinderspiele, Bücher und alte Schallplatten, Marmelade Kekse oder selbstgenähte Taschen sind unter anderem im Angebot. Die Cafeteria bietet Kaffee und Kuchen sowie ein Salatbüfett an. Die Tombola steht wieder im Zeichen von Zeit-Geschenken – Gemeindemitglieder spenden Zeit in Form von Gutscheinen wie „Ich schaufle bei Ihnen Schnee“, „Ich backe Ihnen den nächsten Geburtstagskuchen“ oder „Ich lade Sie mal zum Abendessen ein“. Hauptgewinn ist auch in diesem Jahr ein einwöchiger Aufenthalt auf der Artramon-Farm im Südosten Irlands.