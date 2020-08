Ahrensburg : Barsbüttels Bürgermeister tritt in Ahrensburg an

Jetzt ist es amtlich: Rund 200 CDU-Mitglieder stimmten ab.

Cordula Poggensee

24. August 2020, 09:56 Uhr

Ein Kandidat für die Ahrensburger Bürgermeisterwahl in 2022 steht fest: Die rund 200 stimmberechtigten Ahrensburger CDU-Mitglieder haben mit großer Mehrheit beschlossen, den parteilosen Barsbütteler Bürgermeister Thomas Schreitmüller als ihren Kandidaten für das Amt des Verwaltungschefs der Schlossstadt ins Rennen zu schicken.

Obwohl die Amtszeit des 52-Jährigen in Barsbüttel noch bis 2024 währt, hat sich auch Schreitmüller für eine Kandidatur in Ahrensburg entschieden – in Absprache mit den Verantwortlichen in Barsbüttel, versteht sich. Für Schreitmüller wäre das Amt in der Schlossstadt ein Schritt hinauf auf der Karriereleiter – die Position ist besser dotiert als die in Barsbüttel – aber auch einer zurück zu seinen Wurzeln. Denn der gebürtige Hamburger ist in der Schlossstadt aufgewachsen, hat in der Verwaltung von Großhansdorf seine Ausbildung gemacht.

Auch als Bürgermeister weist Schreitmüller bereits lange Erfahrungen auf. So wurde er in Barsbüttel drei Mal in Folge zum Bürgermeister gewählt, bei den Wahlen 2012 und 2018 war er ohne Gegenkandidaten und verbuchte jeweils Zustimmungswerte von mehr als 90 Prozent. Zuvor hatte er auch schon das Rathaus der Gemeinde Tangstedt geführt.

Auch als Vorsitzender im Gemeindetag des Landes ist Thomas Schreitmüller für seinen auf Ausgleich bedachten Stil und seine gute Kommunikation bekannt – gute Voraussetzungen, bei der Wahl in Ahrensburg, ein gehöriges Wort mitzureden.