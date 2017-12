Beleuchtung eingeschaltet : Bargteheides besinnliche Zeit

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Der kleine Weihnachtsmarkt in Bargteheide hat sich fest etabliert. Schon Donnerstag öffneten die ersten Buden. Am Abend dann einer der Höhepunkte in der Vorweihnachtszeit. Das Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung um 18.30 Uhr ist ein festes Ritual. Auf der Bühne vor dem Rathaus zählte Bürgervorsteherin Cornelia Harmuth den Countdown dafür. Einige 100 Schaulustige verfolgten die Szene. Für sie gab es 30 Liter Glühwein gratis, für die Kinder weitere fünf Liter Punsch.

„Die Rückmeldungen im Rathaus zum vierten Weihnachtsmarkt waren sensationell“, so Bürgermeisterin Birte Kruse-Gobrecht. Stefan Lohmeier von der Raiffeisenbank dankte den 3400 Mitgliedern der Genossenschaftsbank: „Ich stehe hier für sie, die zur Finanzierung der Weihnachtsbeleuchtung beigetragen haben.“ Die Bank ist wieder Hauptsponsor für das Lichterspektakel in der Stadt. Sie hatte auch ein Gewinnspiel ausgesetzt, die Teilnehmer sollten die Sterne in der Rathausstraße zählen. „Es gab vier richtige Antworten, es sind 38 Sterne“, so Andreas Luther vom Ring Bargteheider Kaufleute und zog die Gewinnerin. Claudia Lau erhielt einen Einkaufsgutschein im Wert von 100 Euro. Weitere Gewinnchancen gibt es in der Markenaktion der Kaufleute, die gestern begonnen hat.

„Ich danke auch den Bürgern aus dem Umland“, so Bürgervorsteherin Cornelia Harmuth, „ohne sie wäre die Stadt weniger.“ Sie rief auch dazu auf, die Geschäftsleute zu unterstützen: „Schauen sie ruhig im Internet, aber kaufen sie hier ein.“