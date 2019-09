Bargteheide zurück an der Spitze

Fußball-Kreisliga Süd: Noch unbesiegter TSV verdrängt FSG Südstormarn nach 3:1-Erfolg im Topspiel von der Tabellenspitze

30. September 2019, 14:10 Uhr

Kreis Stormarn | Der TSV Bargteheide hat in der Fußball-Kreisliga Süd die Tabellenführung zurückerobert. Im Spitzenspiel setzten sich die immer noch unbesiegten Weinroten mit 3:1 bei der FSG Südstormarn durch und kletterten zurück an die Spitze des Klassements. Weiter sieglos sind derweil JuS Fischbek und der Bargfelder SV. Während JuS beim 2:2 gegen die SG Wentorf immerhin noch einen Punkt verbuchte, geriet Schlusslicht BSV beim TuS Hoisdorf mit 0:8 unter die Räder.

TuS Hoisdorf – Bargfelder SV 8:0 (2:0)

„Die Jungs wissen also doch noch, wo das gegnerische Gehäuse steht und wie man es trifft“, freute sich TuS-Coach Yilmaz Ince über den deutlichen Sieg gegen Schlusslicht Bargfelder SV. Die erneut ersatzgeschwächt angetretenen Gäste zeigten nur in der Anfangsphase Biss. Danach kam nur noch wenig von der Witte-Truppe. „Der Gegner war total ungefährlich“, sagte Ince, dessen Team mit zunehmender Spielzeit schalten und walten konnte, wie es wollte. Nach Wiederanpfiff erhöhten die Hoisdorfer dabei die Schlagzahl – und schossen noch einen Kantersieg heraus. „Ich habe mich über den erfrischenden Fußball meiner Mannschaft gefreut. Das habe ich in den vergangenen Spielen etwas vermisst“, meinte Ince.

Tore: 1:0 Müggenburg (15.), 2:0 Renner (30.), 3:0 Koch (50.), 4:0 Koch (66.), 5:0 Funke (73.), 6:0 Funke (75.), 7:0 Buchwald (81.), 8:0 Koch (86.).

SG Wentorf-S./Schönb. – JuS Fischbek 2:2 (2:1)

„Ein glücklicher Punktgewinn für uns. Die SG war 90 Minuten das bessere Team. Wir sind einfach nicht ins Spiel und in die Zweikämpfe gekommen. Aber wir haben nie aufgegeben und können uns am Ende über den Punkt freuen“, sagte JuS-Trainer Bahattin Altinalana, dessen Elf zweimal einen Rückstand egalisieren konnte.

Tore: 1:0 Cevik (32.), 1:1 Stoffers (38./FE), 2:1 Krüger (39.), 2:2 Ukshini (86.).

TSV Trittau – SSC Hagen Ahr. II 0:2 (0:1)

Im Duell der Aufsteiger konnte sich die zweite Elf des SSC Hagen Ahrensburg durchsetzen und fand damit nach der 0:3-Pleite vor Wochenfrist gegen die FSG Südstormarn zurück in die Erfolgsspur. Martin Streuer (45.) erzielte die Halbzeitführung, Jurek Keller den Endstand (84.). „Wir haben gerade im ersten Durchgang sehr gut gespielt, aber unsere Chancen nicht genutzt. Und dann kriegst du kurz vor der Pause so ein krummes Ding“, ärgerte sich TSV-Trainer Matthias Räck über die schwache Chancenverwertung seiner Mannschaft. „Nach dem Seitenwechsel sind wir dann erfolglos hinterhergelaufen“, so Räck.

Tore: 0:1 Streuer (45.), 0:2 Keller (84.).





SVT Bad Oldesloe – SSV Großensee 3:2 (3:1)

Türkspor bleibt Tabellenvierter. „Es war heute bei den widrigen Witterungsbedingungen ein hartes Stück Arbeit“, meinte SVT-Trainer Sebastian Fojcik. Sein Team brauchte eine Viertelstunde, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Dann wurden die Gastgeber stärker und kamen durch Goalgetter Bilal Abressi Toure zur verdienten Führung (29.). Das 1:0 hatte jedoch nur kurz Bestand, Leonard Barnstedt glich vier Minuten später für Großensee aus. Die Schlussphase des ersten Abschnitts gehörte wieder den Platzherren. Abdullah Besli per Strafstoß und Dennis Oborovskij sorgten für eine beruhigende 2:1-Pausenführung. In der zweiten Halbzeit blieb es ein enges Spiel, weil die Gastgeber ihre Chancen nicht nutzten und so die endgültige Entscheidung verpassten. Mehr als der Anschlusstreffer in der Schlussminute gelang aber auch dem SSV nicht, sodass die Oldesloer letztlich triumphierten. „Hauptsache drei Punkte, alles andere zählt heute nicht“, sagte Fojcik.

Tore: 1:0 Toure (29.), 1:1 Barnstedt (33.), 2:1 Besli (40./FE), 3:1 Oborovskij (44.), 3:2 Rühe (90./FE).

SIG Elmenhorst – VfL Oldesloe 0:3 (0:1)

Der Aufsteiger aus Elmenhorst hatte gegen den Tabellennachbarn aus Bad Oldesloe nur wenig Möglichkeiten. „Eigentlich haben wir 70 Minuten lang das Spiel gemacht, aber uns einfach keine zwingenden Chancen herausspielen können. Uns hat einfach die Zielstrebigkeit gefehlt“, begründete SIG-Coach Dennis Köpke, warum am Ende alle drei Punkte mit nach Oldesloe gingen. Adrian Matysik und zweimal Jesse Neumann schossen den VfL zum nicht unverdienten Auswärtssieg.

Tore: 0:1 Matysik (13.), 0:2 Neumann (60.), 0:3 Neumann (77.).

SG Oering-Seth – TSV Nahe 5:2 (3:1)

Die SG Oering-Seth bleibt als Neuling weiter die Überraschung der Saison und behauptete durch einen 5:2-Erfolg über den vor der Saison hochgehandelten TSV Nahe den dritten Tabellenplatz. „Wir haben ein kleines Feuerwerk abgebrannt. In den ersten 45 Minuten hat alles gepasst“, freute sich SG-Coach Klaus-Dieter Koch. Nach dem Wechsel verlief die Partie ausgeglichener, aber zwei Kontertore durch Ömer Alayli und van Baalen zogen den Gästen den Zahn (74., 81.).

Tore: 1:0 Schnoor (25.), 2:0 van Baalen (29.), 3:0 Nagel (38.), 3:1 Frey (40.), 4:1 Alayli (53.), 5:1 van Baalen (74.), 5:2 Lohse (81.).