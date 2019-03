Bargteheide : Bargteheide stimmt über Baumschutzsatzung ab

Betroffen sind Bäume, die einen Umfang von mindestens 80 Zentimetern in einem Meter Höhe haben.

von shz.de

04. März 2019, 15:31 Uhr

Wer in Bargteheide einen Baum fällen möchte, braucht künftig eine Genehmigung und muss Ersatzbäume pflanzen. Die Stadt führt eine Baumschutzsatzung ein, um Umwelt und Tiere zu schützen. Sie wird aller Voraussicht nach am 7. März in der Stadtvertretersitzung endgültig verabschiedet. „Dann müssen auch Privatpersonen einen Antrag stellen, um einen Baum fällen zu dürfen, der einen Stamm von 80 Zentimetern Umfang oder mehr hat, gemessen einen Meter über dem Erdboden“, erklärt Jürgen Engfer, Leiter des Fachbereichs Planung, Umwelt und öffentliche Sicherheit.

Damit der Baumbestand in Bargteheide langfristig nicht abnimmt, soll für jeden gefällten Baum ein neuer gepflanzt werden. Auch das schreibt die neue Satzung vor: Je größer der Umfang eines Stammes, desto mehr Bäume müssen gepflanzt werden. „In begründeten Einzelfällen kann darauf verzichtet werden, etwa wenn auf einem Grundstück nicht genügend Platz ist“, sagt Engfer. In dem Fall muss eine Ersatzzahlung in Höhe von 1500 Euro geleistet werden. Für das Geld wird die Stadt einen einen Ersatzbaum auf einem der städtischen Grundstücke pflanzen.

„Wir wollen mit der Baumschutzsatzung einen Beitrag für den Klimaschutz leisten, die CO2-Bilanz und allgemein die Lebensqualität in unserer Stadt verbessern“, sagt Bürgermeisterin Birte Kruse-Gobrecht. Ziel sei es, zu erreichen, dass sich die Menschen zwei Mal überlegen, ob ein Baum tatsächlich gefällt werden müsse. Die Entscheidung hat sich die Politik dabei nicht leicht gemacht. Im Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie fiel die Entscheidung mit 6:4 Stimmen knapp aus. Kritik kommt von Haus & Grund. Der Verein vertritt Hauseigentümer und sieht in der Satzung einen Eingriff in die Entscheidungsbefugnisse von Eigentümern.

Bargteheide hatte bis 2004 eine Baumschutzsatzung, die nach einem Wechsel der Mehrheitsverhältnisse zugunsten der CDU in dem Jahr abgeschafft wurde.





>Die Sitzung der Stadtvertretung diesen Donnerstag beginnt um 19 Uhr im Stadthaus, Am Markt 4, und beinhaltet den Jahresbericht des Seniorenbeirats und die Wahl einer 2. Stellvertretung der Bürgermeisterin.