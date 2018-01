Bargteheide lässt das Jahr Revue passieren

Die Stadt Bargteheide lädt ihre Bürgerinnen und Bürger sowie die der Gemeinden des Amtes Bargteheide-Land herzlich zum traditionellen Neujahrsempfang ein. Er findet Sonntag, 14. Januar, in der Zeit von 11 bis 13 Uhr im Ganztagszentrum, Am Markt 2, statt. „In entspannter Runde wollen wir uns gemeinsam an die Ereignisse des Jahres 2017 erinnern und dabei die Erlebnisse Revue passieren lassen und einen Ausblick auf 2018 wagen“, so Bürgervorsteherin Cornelia Harmuth und Bürgermeisterin Birte Kruse-Gobrecht. Für Kinder gibt es während des Empfangs eine Betreuung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

