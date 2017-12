Ersatz für Weihnachtsmärchen : Bargteheide hilft Bad Oldesloe

vergrößern 1 von 1 Foto: Jahn 1 von 1

von Andreas Olbertz

erstellt am 13.Dez.2017 | 16:21 Uhr

Nach dem Tod ihres langjährigen Mitglieds Peter Clasen hat die Oldesloer Bühne bekanntlich alle Aufführungen ihres Weihnachtsmärchens abgesagt. Das hat in den Terminkalender des Kultur- und Bildungszentrums (Kub) gewaltige Löcher gerissen und obendrein viele enttäuschte Theaterfreunde zurückgelassen. Deshalb hat sich Kub-Chefin Inken Kautter um schnellen Ersatz bemüht und auch gefunden: Die Theatergruppe „Blaues Wölkchen“ aus Bargteheide zeigt diesen Sonnabend um 14 und um 17 Uhr ihr Weihnachtsstück im Kub. Mit „Emil und die Detektive“ kommt eine spannend-witzige Verfolgungsjagd mit viel Musik, Tanz und Überraschungen für Kinder ab sechs Jahren auf die Bühne.

„Es war für uns keine Frage, dass wir helfen wollen, damit das Oldesloer Publikum in der Vorweihnachtszeit ein Familientheaterstück in der eigenen Stadt zu sehen bekommt“, erklärt Regisseurin Caroline Dibbern. Innerhalb von zwei Tagen wurde das Team zusammengetrommelt und die Inszenierung auf die Verhältnisse im Kub angepasst. Inken Kautter ist begeistert über die Einsatzbereitschaft der Bargteheider. „In den vergangenen Tagen bin ich von vielen Oldesloern angesprochen worden, ob wir vielleicht doch noch ein Weihnachtsstück zeigen können. Ich freue mich riesig, dass das mit den zwei Aufführungen von „Emil und die Detektive“ gelingt.“

Die Geschichte um den Jungen Emil Tischbein, der mit seiner Mutter in Berlin bei Cousine und Oma Weihnachten feiern will, ist ein Klassiker der Kinderliteratur. Emil fährt alleine nach Berlin voraus und wird im Zug von Gauner Grundeis beklaut. Zum Glück trifft Emil in Berlin schnell auf Gustav und seine Freunde, die ihm begeistert helfen, den dreisten Dieb zu beschatten und dingfest zu machen.

Die Schauspieler des Blauen Wölkchens sind zwischen 6 und 16 Jahren alt, unterstützt werden sie durch ein professionelles Team aus Theatermachern. Im Bewusstsein, dass es für die Oldesloer Bühne finanziell ein herber Verlust ist, auf die Einnahmen des Weihnachtsmärchens zu verzichten, spendet das Blaue Wölkchen einen Teil der Vorstellungseinnahmen. Inken Kautter freut sich über diesen Schulterschluss der Kulturschaffenden in Stormarn.

Tickets sind online oder in der Stadtinfo im Kub für 8,50 Euro erhältlich. Wichtig: Rotkäppchen-Tickets gelten aus Platzgründen nicht für diese Aufführungstermine! Sie müssen rechtzeitig umgetauscht (oder zurückgegeben) werden.