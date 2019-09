Bargteheide gewinnt Topspiel

Fußball-Kreisliga: Spitzenreiter TSV bringt SSC Hagen II beim 3:2 die erste Niederlage bei / Nordlichter Norderstedt zieht Team zurück

09. September 2019, 15:20 Uhr

Kreis Stormarn | In der Fußball-Kreisliga Süd hat der TSV Bargteheide das Topspiel beim SSC Hagen Ahrensburg II mit 3:2 gewonnen und dem Aufsteiger damit die erste Saisonniederlage beigebracht. Die Weinroten führen somit das Klassement weiterhin souverän an.

Der FFC Nordlichter Norderstedt hat derweil seine Mannschaft vom Spielbetrieb zurückgezogen. Die Nordlichter hatten bislang zum Teil herbe Klatschen kassiert. Trainer Hendrik Lampen warf nach dem 0:11 zuletzt gegen den TuS Hoisdorf nach acht Jahren im Amt entnervt das Handtuch. „Mein persönliches Engagement deckt sich leider einfach überhaupt nicht mehr mit der Bereitschaft und der Einstellung des Teams. Das ist für mich nicht mehr tragbar. Wir haben zu viele Spieler, die lustlos und unregelmäßig anwesend sind und nicht bereit sind, andere, private Dinge mal hinten anzustellen“, sagte Lampen. Der Vereinsvorstand zog anschließend die Notbremse und meldete den FFC vom laufenden Spielbetrieb ab. Somit steht das Team als erster Absteiger fest. Alle gegen die Nordlichter erzielten Ergebnisse sind annulliert.

VfL Oldesloe – TSV Trittau 4:1 (2:0)

„Die Mannschaft hat die Vorgaben sehr gut umgesetzt und die Torchancen konsequent genutzt. Endlich haben wir uns für unseren Aufwand belohnt“, freute sich VfL-Trainer Torben Burmeister über die drei Punkte und über die Leistungssteigerung seiner Truppe. Vedat Bingöl sorgte nach knapp einer halben Stunde für den „Dosenöffner“. Mattis Kringel konnte noch vor dem Halbzeittee den Vorsprung des VfL ausbauen. Nach einer Stunde sorgte Ahmad Mohammadi mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. Der Gegentreffer von Andre Bannenberg warf die Gastgeber nicht aus der Bahn. Zwar witterten die Trittauer kurz Morgenluft. Doch Antonio Ortega Guttack machte den Sack endgültig zu.

Tore: 1:0 Bingöl (25.), 2:0 Kringel (44.), 3:0 Mohammadi (60.), 3:1 Bannenberg (68.), 4:1 Ortega Guttack (87.).

Bargfelder SV – SG Oering-Seth 1:4 (1:2)

„Auch wenn wir wieder verloren haben, unsere neue Mannschaft steigert sich von Spiel zu Spiel“, sagte BSV-Coach Frank Witte nach der 1:4-Pleite gegen den Aufsteiger. Die ersten 20 Minuten dominierten die Stormarner. „Wir haben richtig gut gespielt, dann aber sind wir nach einem Stellungsfehler in Rückstand geraten, erklärte Witte, dessen Elf zwar ausglich, sich aber kurz vor der Pause das 1:2 und fünf Minuten nach Wiederanpfiff das 1:3 schlucken musste. „Wir haben trotzdem weiter gekämpft und uns nicht hängen lassen“, sagte der BSV-Trainer, der mit der Leistung seiner Elf, nicht aber mit dem Ergebnis einverstanden war.

Tore: 1:0 Kähler (12.), 1:1 Ochota (42.), 1:2 Alayli (45.), 1:3 Alayli (50.), 1:4 Ochota (81.).

Gelb-Rote Karte: Thaqi (62./ Bargfeld, Unsportlichkeit und Foulspiel).





SVT Bad Oldesloe –

S.I.G. Elmenhorst 5:3 (1:1)

„Positiv sind die drei Punkte und die spielerische Entwicklung des Teams. Dass es bis zum Schluss spannend war, haben wir uns selbst zuzuschreiben. Wir haben unsere Chancen nicht genutzt und deshalb den Gegner im Spiel gehalten“, sagte Türkspors Cheftrainer Sebastian Fojcik, dessen Schützlinge nach frühem Rückstand zweimal eine Führung verspielten. In der Schlussphase aber hatten die Gastgeber die größeren Kraftreserven und machten mit einem späten Doppelschlag den Heimsieg noch perfekt

Tore: 0:1 Hornig (5.), 1:1 Karanfil (7.), 2:1 Besli (56.), 2:2 Havemann (61.), 3:2 Toure (71.), 3:3 Hack (84.), 4:3 Toure (90.), 5:3 Borrek (90./+3).

Bes. Vork.: Wolbert (Elmenhorst) hält Strafstoß von Besli (58.).





JuS Fischbek – TuS Hoisdorf 2:2 (1:1)

Die Gastgeber starteten gut in die Begegnung und gingen schnell durch Joshua Hecker in Führung. Fabio Waldmann konnte für die Gäste ausgleichen. Mit der Verletzung des JuS-Spielers Jiyan Öncü gab es einen Bruch im Spiel der Gastgeber. Anschließend dominierten die Hoisdorfer das Geschehen. Erst zur zweiten Halbzeit gaben die Platzherren wieder Gas und kamen durch Alexandre Mendes Mendes zur erneuten Führung. Waldmann konnte per Elfmeter jedoch zum Endstand ausgleichen. „Ärgerlich – wir waren gerade in Hälfte zwei besser, haben aber unsere Chancen nicht genutzt“, war JuS-Übungsleiter Bahattin Altinalana nicht ganz zufrieden.

Tore: 1:0 Hecker (1.), 1:1 Waldmann (13.), 2:1 Mendes Mendes (51.), 2:2 Waldmann (64., FE).

Gelb-Rote Karte: Koch (75./Hoisdorf, Foulspiel und Unsportlichkeit).





SSV Großensee – SC Elmenhorst 1:4 (1:1)

„Wir waren keinen Deut schlechter, haben uns am Ende aber selbst geschlagen“, haderte SSV-Coach Christian Ladwig nach der 1:4-Pleite. Nach der Führung durch Jannis Rühe per Freistoß patzten Keeper Steffen Hahn und seine Vorderleute mehrfach. Elmenhorst nahm die Geschenke der Gastgeber dankend an. Mit einem Dreierpack avancierte dabei Yannik Teichmann zum Matchwinner. Treffer Nummer vier der Gäste besorgte Jan Beyer.

Tore: 1:0 Rühe (36.), 1:1 Teichmann (43.), 1:2 Teichmann (56.), 1:3 Teichmann (75.), 1:4 Beyer (82./FE).





Ausserdem spielten TSV Nahe – SG Wentorf 3:3 (3:1)

Tore: 1:0 Lohse (4.), 2:0, 3:0 Schueler (29., 34.), 3:1 Krüger (41.), 3:2 Molter (69.), 3:3 Kramp (85.).