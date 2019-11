Bargteheide: Erleichterung bei der Adress-Änderung

Avatar_shz von shz.de

08. November 2019, 11:38 Uhr

Bargteheide | Ausländische Mitbürger können Adressänderungen künftig bei der Stadtverwaltung in Bargteheide in ihren Ausweis eintragen lassen. Das hat die Stadtvertretung jetzt einstimmig entschieden. Die Entscheidung über einen von der Wählergemeinschaft WfB eingebrachten Antrag über die Bereitstellung von Mitteln für die Beauftragung eines Fuß- und Radwegekonzeptes wurde indes vertagt.

In Bargteheide wohnhafte Menschen mit EU-Staatsbürgerschaft mussten bisher bei einer Adressänderung gleich mehrere Behördengänge erledigen, um dies in ihrem elektronischen Aufenthaltstitel (eAT) vermerken zu lassen. „Auf dem Aufenthaltstitel wird bei der Herstellung durch die Bundesdruckerei auf der Rückseite die aktuelle Anschrift aufgedruckt, wie Bürgervorsteherin Cornelia Harmuth erklärt: „Bei einem Umzug innerhalb Deutsch-lands muss die Anschrift dann mit einem Aufkleber geändert werden und dafür mussten Ausländer bislang sowohl zur zuständigen Meldebehörde in Bargteheide als auch zur Ausländerbehörde nach Bad Oldesloe.“ Das, so Harmuth, sei nicht sehr bürgerfreundlich und darüber hinaus für viele auch nicht nachvollziehbar gewesen. Harmuth: „Bereits bei der Anmeldung im hiesigen Bürgerbüro ist das Verständnis der ausländischen Mitbürger relativ gering, wenn ihnen erklärt wird, dass sie für eine Adressänderung auf dem Chip extra nach Bad Oldesloe fahren müssen.“

Diese Klagen gab es offenbar auch in der dortigen Ausländerbehörde. Denn die Initiative, die bisherige Praxis zu ändern, kam vom Kreis. Die Stormarner Verwaltung war auf die Kommunen zugekommen, um die Praxis zu ändern. Künftig soll auch die örtliche Meldebehörde die Adresse ändern. Kosten entstehen der Stadt dabei nicht. Bürgermeisterin Birte Kruse-Gobrecht: „Für die ausländischen Mitbürger verbessert sich der Service erheblich und im Gegenzug verpflichtet sich der Kreis Stormarn zur Deckung der entstehenden Verwaltungskosten.“ Sie werden über eine Pauschale in Höhe von 5 Euro pro Ummeldung bezahlt.

Ebenfalls auf der Tagesordnung der Stadtvertretung stand diesmal ein Antrag der WfB auf Bereitstellung von 40.000 Euro für die Erstellung einer Fuß- und Radwegeplanung für Bargteheide. Mit der Summe soll eine Fachfirma mit der Erstellung eines Konzepts beauftragt werden. Entschieden wurde der Antrag jedoch nicht: Zunächst soll der Finanz- und Wirtschaftsausschuss beraten und eine Empfehlung abgeben. „Wir sollten relativ früh und schnell diesen Teil der Planungen anfassen, noch bevor es mit der Städtebauförderung los geht“, sagte WfB-Fraktionschef Norbert Muras. Die Teilnahme am Städtebauförderprogramm sieht zwingend die Erstellung eines Mobilitätskonzeptes vor. Doch die WfB will, dass auch der Fuß- und Radverkehr aus dem Bargteheider Umland mit in die Betrachtung einfließt und das sieht die Wählergemeinschaft aktuell nicht gegeben. Im Haupt- und Sozialausschuss habe es bereits eine längere Beratung über den WfB-Antrag gegeben. Das Ergebnis: Acht Ja-Stimmen und vier Enthaltungen. Die Stadtvertreter überwiesen den Antrag nun an den Finanzausschuss. Der soll zunächst eine Entscheidung fällen, bevor das im Stadtparlament der Fall ist.