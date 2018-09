Fußball-Kreisliga Süd : Bargfelder SV verschafft sich Luft

In der Fußball-Kreisliga Süd hat sich der SV Hammoor nach einem 4:1-Sieg im Kellerduell gegen Union Grabau auf den zehnten Tabellenplatz verbessert.

25. September 2018, 07:00 Uhr

In der Fußball-Kreisliga Süd hat sich der Bargfelder SV etwas Luft verschafft. Im Kellerduell gegen die SG Union Grabau behielten die BSV-Kicker mit 4:1 die Oberhand und verbesserten sich auf den zehnten Tabellenplatz, während die Spielgemeinschaft Vorletzter bleibt. Der TuS Hoisdorf befindet sich unterdessen weiter im Aufwind, setzte sich mit 4:1 bei der SG Wentorf durch und schob sich auf Rang drei vor. Den höchsten Sieg des Tages feierte derweil der SV Türkspor Bad Oldesloe beim 6:0 über den SSV Großensee.

Bargfelder SV – SG Union Grabau 4:1 (3:0)

Der Bargfelder SV hat sein kleines Tief überwunden. Nach drei Niederlagen in Folge setzte sich der BSV am Donnerstag im Kreispokal gegen den SC Elmenhorst durch und bejubelte am Sonntag auch in der Kreisliga einen Sieg. „Ja, wir konnten den Schalter umlegen. Diese Siege sind gut für das Selbstvertrauen“, sagte BSV-Coach Frank Hellbig nach dem 4:1-Heimerfolg sichtlich erleichtert. Sein Team machte die Räume eng und ließ den Gegner nicht ins Spiel kommen. Zudem funktionierte das schnelle Umschaltspiel sehr gut. Julian Schöner war für die frühe Führung verantwortlich. Lukas Leuchtmann und Carsten Rüder bauten den Vorsprung bis zur Pause auf 3:0 aus. Nach dem 4:0 durch Schöner war die Messe endgültig gesungen (55.). Die personell ersatzgeschwächt angetretene SG wehrte sich über 90 Minuten nach Kräften und verdiente sich so den Ehrentreffer durch Viktor Oberst.

Tore: 1:0 Schöner (8.), 2:0 Leuchtmann (28.), 3:0 Rüder (35.), 4:0 Schöner (55.), 4:1 V. Oberst (88.)

Gelb-Rote Karte: Schulz (Bargfeld/82., Foulspiel und Meckern).

SG Wentorf-Sand. – TuS Hoisdorf 1:4 (0:2)

„Taktische Ausrichtung, Zweikampfverhalten und Laufbereitschaft – der Gegner war heute in allen Belangen einfach besser,“ sagte SG-Trainer Axel Noruschat. „Wir haben allerdings bei allen vier Gegentreffern kräftig mitgeholfen. Solche Kardinalfehler wie wir sie gemacht haben, darf man sich gegen solche Truppe nicht leisten. In kämpferischer Hinsicht aber kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen.“ Das junge Hoisdorfer Team setzte den Aufwärtstrend fort. Jannek Bosse, Fabian Waldmann, Jonas Renner und Fabian Koch schossen die Gäste mit 4:0 in Führung, der Ehrentreffer von Johann Andersen hatte nur noch statistischen Wert. „Wir haben heute nichts anbrennen lassen. Unser Manko der vergangenen Saison, die Auswärtsschwäche, scheinen wir abgelegt zu haben“, sagte TuS-Coach Yilmaz Ince.

Tore: 0:1 Bosse (4.), 0:2 Waldmann (41.), 0:3 Renner (52.), 0:4 Koch (62.), 1:4 Andersen (88.).

SV Türkspor Bad Oldesloe – SSV Grossensee 6:0 (1:0)

Beiden Teams steckten noch die Pokalspiele vom vergangenen Donnerstag in den Knochen. Das größere Päckchen hatten dabei die Gäste aus Großensee zu tragen, die gegen Zarpen in die Verlängerung mussten (1:3), während Türkspor einen lockeren 7:0-Sieg gegen Union Grabau eingefahren hatte. „Die Belastung war beim SSV also eine ganz andere, das hat sich gegen uns bemerkbar gemacht. In der zweiten Halbzeit waren die Gäste platt“, sagte SVT-Coach Sebastian Fojcik.

In der ersten Hälfte lieferten sich beide Teams noch eine ausgeglichene Partie. Bilal Abressi Toure legte im Duell der bislang punktgleichen Teams für den SVT die Pausenführung vor. Drei Minuten nach dem Seitenwechsel legte Jonas Borrek nach. Nach einer Stunde ging den Gäste dann die Puste aus. Der SVT hatte in der Folge leichtes Spiel, durch Borrek (2) Granit Elezi und Fatih Karanfil (Foto, re., gegen Sebastian Grossmann) noch einen deutlichen Heimsieg einzufahren.

Tore: 1:0 Toure (24.), 2:0 Borrek (48.), 3:0 Elezi (61.), 4:0 Borrek (67.), 5:0 Karanfil (88., Foulelfmeter), 6:0 Borrek (90.).

JuS Fischbek – Leezener SC 1:4 (1:1)

Leezen hat seine Pflichtaufgabe erfüllt und das Auswärtsspiel beim JuS Fischbek verdient gewonnen. In der ersten Hälfte konnten die Gastgeber noch mithalten und die LSC-Führung von Adrian Holst durch Abdullah Boz egalisieren. Nach Wiederanpfiff aber legte die Beuck-Truppe einige „Körner“ drauf und konnte durch Marc Kuhlmann, Marcel Bennsen und Nils Albers einen sicheren Sieg einfahren. „In einem schwachen Spiel haben wir unsere Möglichkeiten besser genutzt“, sagte LSC-Coach Kay Beuck.

Tore: 0:1 Holst (16.), 1:1 Boz (21.), 1:2 Kuhlmann (66.), 1:3 Bennsen (74.), 1:4 Albers (76.).

Borussia Möhnsen – FSG Südstormarn 4:1 (4:0)

Der Spitzenreiter aus Möhnsen ließ sich auch von der FSG Südstormarn nicht stoppen. Timo Stegmann, Hendrik Siel und Kapitän Tim Eiberg waren die Torschützen beim ungefährdeten Heimerfolg. „Meine Mannschaft hat eine großartige erste Hälfte abgeliefert, da hätten sogar noch einige Tore mehr fallen können. Im zweiten Durchgang hat sie einige Gänge zurückgeschaltet“, bilanzierte Borussen-Trainer Felix Stamer.

Tore: 1:0 Stegmann (10.), 2:0 Siel (15.), 3:0 Stegmann (25.), 4:0 Eiberg (39., Foulelfmeter), 4:1 Bern (75.).

Ausserdem spielten TSV Gudow – TSV Nahe 2:2 (0:0)

Tore: 0:1 Schüler (55.), 1:1 Krogmann (65.), 2:1 Krogmann (72.), 2:2 Korella (80.).

SV Wahlstedt – TuS Garbek 3:0 (2:0)

Tore: 1:0 Utke (16.), 2:0 Braun (43.), 3:0 Ahrendt (47.)

Gelb-Rote Karte: Kinner (Garbek/72., Foulspiel und Meckern).