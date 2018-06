„Unser Dorf hat Zukunft“ : Bargfeld unter den Besten

Landes-Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft” 2018: Die Jury besucht am Montag die Gemeinde

von Volker Stolten

21. Juni 2018, 09:14 Uhr

Die Gemeinde Bargfeld-Stegen hat sich für die Top 11 des Landes-Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ 2018 qualifiziert. Die Wettbewerbs-Jury besucht am Montag, 25. Juni, von 13.15 bis 15.15 Uhr das Dorf im Kreis Stormarn, um sich vor Ort ein Bild zu verschaffen und die Gemeinde zu beurteilen. In maximal zwei Stunden hat Bargfeld-Stegen jetzt die Chance, sich von seiner besten Seite zu präsentieren.

Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein hatte die schleswig-holsteinischen Dörfer mit bis zu 3000 Einwohnern dazu aufgerufen, sich am Landes-Wettbewerb zu beteiligen. Die Gewinner-Gemeinde bekommt eine Landes-Projektförderung in Höhe von 10 000 Euro, die sie mit 2500 Euro kofinanzieren muss. Erstmals wird zusätzlich ein Sonder-Preis der Handwerkskammer Schleswig-Holstein und der IHK Schleswig-Holstein in Höhe von 5000 Euro vergeben. Mit dieser Summe soll eine Gemeinde ausgezeichnet werden, die sich mit besonderen Aktivitäten um die Gewerbetreibenden und Unternehmen im Dorf bemüht.

Nach der Bewertung der Anmeldeunterlagen stehen die Top 11 des diesjährigen Wettbewerbs fest: Es sind Bäk (Kreis Herzogtum Lauenburg), Bargfeld-Stegen (Kreis Stormarn), Borgstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde), Brokstedt (Kreis Steinburg), Kirchbarkau (Kreis Plön), Klixbüll (Kreis Nordfriesland), Nindorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde), Schmalfeld (Kreis Segeberg), Sehestedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde), Treia (Kreis Schleswig-Flensburg) und Westerhorn (Kreis Pinneberg).



>Begleitet wird der diesjährige Landes-Wettbewerb durch ein mediales Jugendprojekt „Jugend im Dorf – Zukunft im Dorf?“ vom Jugendverband im Schleswig-Holsteinischen Heimatbund (Internetadresse: www.jshhb.de) und vom Landjugendverband und ein Filmprojekt der Akademie für die Ländlichen Räume Schleswig-Holsteins.