Bankkaufmann „sehr gut“

von shz.de

17. Juni 2019, 10:38 Uhr

DVom Azubi zum Einser-Abschluss. Felix Driemecker (Foto) gehört zu den Prüfungsbesten der Genossenschaftsbanken. Der frischgebackene Bankkaufmann, der sein Handwerk bei der Raiba Südstormarn Mölln gelernt hat, wurde jetzt für sein hervorragendes Abschneiden (92 von 100 Punkten) bei der Abschlussprüfung in einer Feierstunde von Akademieleiter Udo Urner und Abteilungsleiter Dr. Florian Nolte mit Urkunde und Präsent bedacht: „Sie können stolz sein über das tolle Ergebnis“, so Urner in der Laudatio an Driemecker und 24 Bankkaufleute des Jahrgangs, die alle mit „sehr gut“ abgeschlossen hatten.

Gratulation





Anke und Peter Nast aus Bad Oldesloe feiern heute ihre goldene Hochzeit.