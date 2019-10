Bankenfusion: Regionaler Marktauftritt bleibt

Avatar_shz von shz.de

04. Oktober 2019, 16:45 Uhr

Bargteheide | Es geht um die technische Fusion von Raiffeisenbank eG, Bargteheide und Volksbank eG, VBS. Die Mitglieder und Vertreterversammlung beider Institute hatten im Juni die Weichen für die strategische Verschmelzung der beiden Genossenschaftsbanken gestellt (wir berichteten).

Nachdem die rechtliche Eintragung im Registergericht erfolgt, fusionieren beide Häuser jetzt auch technisch. Sie firmieren künftig unter dem einheitlichen Dach „Volksbank Raiffeisenbank eG“. Der jeweilige regionale Marktauftritt bleibt dabei erhalten. Die bekannten und erfolgreichen Namen „Raiffeisenbank Bargteheide“, „Volksbank Stormarn“, „Volksbank Bergedorf“ und „Vierländer Volksbank“ werden unverändert fortgeführt“, unterstreicht der Vorstand des neu entstehenden 1,2 Milliarden-Instituts.

Die neue Größenklasse soll in neue Leistungen und in die fortgesetzte Nähe zu den Kunden investiert werden. „Strategisches Ziel unseres Zusammengehens war, für unsere Kunden in der Region noch leistungsfähiger, sicherer und zukunftsorientierter zu werden“, so der Vorstand des Kreditinstituts.

Das Eigenkapital des neuen Instituts beträgt nach der Fusion insgesamt rund 136 Millionen Euro. Das Kundenwertvolumen von über 2,5 Milliarden Euro wird dann in 17 Filialen sowie 17 externe Geldausgabe- und Selbstbedienungsstandorten betreut.

Vorher ist jetzt noch eine letzte kleine Hürde zu nehmen. Auf Grund der technischen Zusammenführung der beiden Banken werden am Freitag, 11. Oktober, alle Filialen der Raiffeisenbank Bargteheide geschlossen bleiben.

Zu Einschränkungen kommt es auch auf den Internetseiten und den Online-Filialen beider Häuser. Diese sind von Freitag 18 Uhr bis voraussichtlich Sonnabend 15 Uhr nicht erreichbar. Wichtig: Die neue einheitliche Internetadresse der Bank lautet ab Montag www.vrhs.de. Auch an Kontoauszugsdruckern und Geldautomaten kann es zu vorübergehenden Ausfallzeiten bei der Raiffeisenbank kommen.