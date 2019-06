Delingsdorf : Bankenfusion mit großer Mehrheit beschlossen

Rückwirkend zum 1. Januar 2019 entsteht die Volksbank Raiffeisenbank eG.

von Stephan Poost

26. Juni 2019, 11:20 Uhr

Delingsdorf | Großer Andrang auf dem Erdbeerhof Glantz in Delingsdorf: Die Raiffeisenbank eG, Bargteheide hatte ihre Mitglieder zur Generalversammlung eingeladen. Die Vertreter der Volksbank eG, Vierlanden Bergedorf Stormarn (VBS) hielten ihre Versammlung einen Tag später ab. Insgesamt folgten dabei rund 600 Mitglieder und Gäste sowie 200 Vertreter der beiden Banken der Einladung.

Neben dem Rückblick auf das Geschäftsjahr 2018 der Genossenschaftsbanken ging es um die Weichenstellung für die Zukunft. Nach überwältigender Mehrheit der Generalversammlung der Raiffeisenbank eG, Bargteheide bestätigten auch die gewählten Vertreter der Volksbank eG, VBS den Beschluss zur Verschmelzung zur künftigen Volksbank Raiffeisenbank eG, hier fiel der Beschluss sogar einstimmig aus.

„Wir haben schnell gemerkt, dass wir eine Sprache sprechen und die gleiche Idee von einer sicheren und zukunftsorientierten Bank haben“, so Stefan Lohmeier und Matthias Behr, Vorstandsmitglieder der Raiffeisenbank eG, Bargteheide. Der Gesamtvorstand der Volksbank eG, VBS, äußert sich ebenfalls zufrieden: „Einen eindrucksvolleren Vertrauensbeweis für das Zusammengehen beider Häuser konnte es nicht geben. Unsere Mitglieder und Vertreter haben die große Chance erkannt und mit ihrem deutlichen Abstimmungsergebnis nun die Voraussetzung für ein noch leistungsfähigeres Unternehmen in den Regionen unseres Geschäftsgebiets geschaffen.“

Zuvor waren die Jahresabschlüsse in beiden Häusern beschlossen worden. Hier zeigte sich, dass Raiffeisenbank und Volksbank den strategischen Zusammenschluss aus einer beeindruckenden Position der Stärke vollziehen. Besonderer Erfolgstreiber des abgelaufenen Geschäftsjahres war dabei sowohl in Bargteheide als auch in den Vierlanden, Bergedorf und Stormarn ein kräftiges Plus im Kreditgeschäft. „Wir werten die gestiegene Nachfrage als Zeichen einer erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung der Unternehmen und privaten Haushalte in unserer Region“, so die Vorstandsmitglieder. In ihrem Ausblick erwarten sie eine Fortsetzung dieses Trends auch im laufenden Geschäftsjahr.

Den vom andauernden Nullzinsumfeld geplagten Anlegern empfehlen sie: „Vermögensanlage mit einer Rendite oberhalb der Inflation ist auch heute möglich. Unsere Anlageberater helfen mit intelligenten Lösungen. Immer mehr unserer Kunden entdecken dabei das Wertpapiergeschäft, um sich gegen den Wertverfall ihres Geldes zu schützen.“ Aus den Bilanzgewinnen werden Dividendenausschüttungen in Höhe von 6,0 Prozent (Raiffeisenbank) und 7,5 Prozent (Volksbank) vorgenommen.

Das Eigenkapital des neuen Instituts beträgt nach der Verschmelzung insgesamt rund 136 Millionen Euro, die Bilanzsumme steigt auf rund 1,2 Milliarden Euro. Beste Voraussetzungen also, um für die in der zusammengeschlossenen Bank dann über 50.000 Kunden weiterhin als solider Geschäftspartner zu agieren, und ein sicherer Arbeitgeber für die jetzt 230 qualifizierten Mitarbeiter zu sein, die sich schon während der seit Monaten andauernden Projektarbeit gut kennen gelernt haben. Gemeinsam fiebern nun alle der technischen Fusion beider Häuser entgegen, die für Mitte Oktober angekündigt ist.