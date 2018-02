Bad Oldesloe : Bahn frei für den Weg zur Oberstufe

Die Gemeinschaftsschulen und die Berufliche Schule in Bad Oldesloe beschließen Kooperation für den Übergang in die gymnasiale Oberstufe.

von shz.de

24. Februar 2018, 08:00 Uhr

Die seit 2012 bestehende Kooperationsvereinbarung zwischen der Beruflichen Schule des Kreises in Bad Oldesloe, der Theodor-Storm- und der Gemeinschaftsschule am Masurenweg wurde jetzt in einer verbindlichen Kooperation gemäß Schulgesetz festgezurrt. „Das ermöglicht den Schülern beider Gemeinschaftsschulen einen verbindlichen Weg zum Abitur, da diese bei entsprechenden Noten einen Anspruch auf einen Platz in der Oberstufe des Beruflichen Gymnasiums haben“, erläutert Kai Aagardt, der Leiter der Beruflichen Schule.

Innerhalb der Kreisstadt werde damit die Chancengleichheit zwischen Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe zu den Schulen mit Oberstufe hergestellt. „Wir freuen uns, den Schülern durch den verbindlichen Übergang ein Angebot unterschiedlicher beruflicher Profile unterbreiten zu können“, sagt TSS-Leiterin Barbara Richter-Conrad. Der Vertrag selbst wurde nicht nur von den drei Schulleitungen unterschrieben. Als Vertreter der Schulträger zeichneten Landrat Dr. Henning Görtz, Bürgermeister Jörg Lembke und Schulverbandsvorsteher Harald Lodders mit. Aus dem Bildungsministerium in Kiel war der Schulaufsichtsbeamte Jörn Schelzig angereist, der den Vertrag ratifizierte.

Um den Schülern den Übergang zu erleichtern, stimmen die Schulen ihre Fachcurricula aufeinander ab und bieten außerdem Informationsveranstaltungen sowie Beratungsgespräche an. Davon konnte unter anderem Lara-Jane Lange profitieren, die seit dem Jahr 2015 Schülerin im Technikprofil ist: „Der Übergang nach der 10. Klasse ist mir leicht gefallen. Ich fühlte mich von Anfang an sehr wohl am Beruflichen Gymnasium.“

Zudem nehmen die Lehrer an Fachkonferenzen der anderen Schulen teil. Neben Französisch wird auch Spanisch als Anfänger- oder Fortgeschrittenenkurs angeboten. „Dieses Wahlangebot in der zweiten Fremdsprache ist bislang in Schleswig-Holstein einzigartig“, hob Detlef Krohn hervor. „Es war super, dass ich mit meinen Spanischkenntnissen, die ich an der SaM erworben hatte, direkt im Fortgeschrittenenkurs des Beruflichen Gymnasiums anknüpfen konnte“, sagte Daniela Feldbusch, Schülerin im 12. Jahrgangs des Wirtschaftsprofils.