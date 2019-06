Badomat lädt zum Casting

Den kommenden Dienstag sollten sich alle Amateurschauspieler schon mal vormerken

Bad Oldesloe | Das erste Casting im Musikraum der Theodor-Storm-Schule Anfang Juni war ein großer Erfolg. Für sein neues Open-Air-Theaterstück „Wirtschaftswunder“ sucht der Oldesloer Theaterverein Badomat noch jede Menge Akteure, die Spaß am Schauspielern haben. Rund 30 Amateurschauspieler haben bereits ihr Interesse bekundet und ihr Können unter Beweis gestellt. „Darunter waren auch acht neue Bewerber“, freut sich Ilona Rehme vom Badomat-Vorstand. Premiere des neuen Stücks ist Pfingsten 2020.

Am kommenden Dienstag, 2. Juli, wird es einen zweiten Termin zum Vorspielen geben. Ab 18 Uhr können Interessenten in das Restaurant Kandelar in der Hamburger Straße 15 kommen. Sie sollten mindestens eine Stunde Zeit mitbringen. Das Casting wird wieder in mehreren aufeinanderfolgenden Gruppen ablaufen. Die künftigen Darsteller bekommen dafür verschiedene Aufgaben. Beim ersten Casting ging da schon mal gehörig die Post ab. So sollten sich etwa zehn Spieler in zwei Reihen gegenüberstellen und sich vorstellen, dass sie zwei völlig verfeindete Gruppen seien. In jeder Reihe machte eine Person eine Aktion vor, begleitet von einem entsprechenden Geräusch, die die Partner in der Reihe wiederholten. Die gegenüberstehende Gruppe sollte dann darauf reagieren. Verfeinert wurde diese Übung später durch Worte und kleine Sätze. Im zweiten Teil konnten die Teilnehmer einen kleinen Rollentext vorsprechen. Regisseur Maximilian Ponader arbeitete ein paar Minuten mit jedem Einzelnen an dieser Rolle. „Die Rollen sind noch beispielhaft. Wer dann wirklich welche Rolle spielen soll, wird Maximilian Ponader am Ende entscheiden“, erläutert Ilona Rehme.

Gesucht werden neben den Darstellern auch Sänger und Tänzer, denn im Stück spielt die Musik der 1950er Jahre eine große Rolle. So wird ein Damensextett auftreten und einen „Gassenhauer“ zum Besten geben, der eigens für das Theaterstück geschrieben und komponiert wird. Aber immer soll der Spaß am Theaterspielen im Vordergrund stehen. Es können sich gern auch alle Menschen bewerben, die noch nie auf der Bühne gestanden haben. Das Alter spielt dabei keine Rolle. Anmeldungen sind ab sofort möglich per Mail an info@badomat.net oder per Telefon (04531) 4259732.

>Weitere Infos gibt es im Internet: www.badomat.net/projekte/2020-wirtschaftswunder-in-bad-oldesloe/mitmachformular