Radtour : Badespaß im Grenzbereich

Eine coole und runde Sache: Diese Fahrradtour ist wie geschaffen für den heißen Sommer.

Stephan Poost

14. Juli 2020, 13:14 Uhr

Die wohl schönste Jahreszeit für diese Tour ist der Hochsommer. Da die Strecke nahe an zahlreichen Badeseen entlang führt, bietet sich immer wieder die Möglichkeit zur Abkühlung. Eines dürfen Sie neben dem Fahrrad auf keinen Fall vergessen: Badesachen, ein trockenes Handtuch, gern auch zwei und Zeit genug. Denn es fällt schwer, nach einem schönen Bad und dem anschließenden Aufwärmen in der Sonne wieder auf das Rad zu steigen. Entstanden sind die Seen übrigens während der letzten Eiszeit. Aber auch im Herbst ist die Tour zu empfehlen: Dann spiegeln sich die bunt belaubten Bäume auf den glatten Wasserflächen. Indian Summer auf norddeutsch!

Die Tour ist bereits in Vor-Corona-Zeiten entstanden, wer sich auf den Weg macht, sollte kurz überprüfen, ob die angegebenen Badestellen, Museen und die Gastronomie geöffnet haben, da die Öffnungszeiten sich täglich ändern können.

Ratzeburg – die Stadt ist bekannt. Außerhalb des Landes immer noch aufgrund der Rudererfolge in den 1960er und 1970er Jahren unter Karl Adam. Unvergessen ist der Deutschland-Achter von 1960, der eine mehr als 30 Jahre andauernde Siegesserie des US-amerikanischen Bootes bei den Olympischen Spielen in Rom beendete. Innerhalb des Landes gilt Ratzeburg jedoch auch als wunderschöne Inselstadt, die von viel Natur umgeben ist. Bis zur Wiedervereinigung lag Ratzeburg versteckt, man kam nicht zufällig vorbei. Heute reicht das Ratzeburger Einzugsgebiet bis weit nach Mecklenburg-Vorpommern hinein. Es ist, wie wir heute sehen werden, allemal eine Reise wert.

Unsere Tour beginnt am Jägerdenkmal. Wir schwingen uns aufs Rad und fahren zunächst Richtung Norden, genießen die Strecke unweit des Wassers. Sie führt entlang des Domsees. In Höhe Bäk finden wir die erste Badestelle der Tour. Schwimmen mit Blick auf den Ratzeburger Dom. Einmalig!

Der romanische Dom wurde 1170 erbaut und beherbergt die Gebeine des Heiligen Ansverus. Der Benediktinerabt wurde im 11. Jahrhundert mit 18 seiner Mönche in Einhaus am Westufer des Ratzeburger Sees gesteinigt. Dort steht heute noch ein Radkreuz zum Gedenken. Der von Heinrich dem Löwen gestiftete Dom ist eine der ältesten Kirchen Schleswig-Holsteins.

Die Abkühlung kam gerade recht, denn jetzt folgt eine anstrengende Passage, es geht bergan. Lassen Sie sich nicht hetzen und freuen Sie sich auf den nächsten Höhepunkt der Tour. Vorbei am Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr folgen wir dem Moorweg am westlichen Ufer des Mechower Sees in Richtung Schlagsdorf. Vor Schlagsdorf erreichen wir den versprochenen Höhepunkt: den Aussichtsturm am Mechower See. Seen, Wald und Wiesen liegen zu seinen Füßen und wenn Sie die Holzkonstruktion bestiegen haben, auch zu Ihren.

Weiter geht es nach Schlagsdorf. Hier ergibt sich die Gelegenheit, der jüngeren deutschen Geschichte nachzuspüren. Das Informationszentrum zur innerdeutschen Grenze bietet einen Überblick über die Grenzanlagen, über Fluchtversuche und damit verbundene Schicksale, aber auch Infos über die Natur, die sich im Grenzbereich nahezu ungestört entwickeln konnte. Wer eine Führung mitmachen möchte, sollte sich vorher im Internet anmelden.

Über Schlagbrügge, Wietingsbek – hier überqueren Sie übrigens den Wietingsbeker Graben und damit queren Sie den alten Grenzverlauf – geht es bis Sande an die B 208. Der Bundesstraße folgen Sie knapp drei Kilometer bis Mustin. Hier lockt ein Bad in einem der beiden Seen oder ein Waldcafé. Sie haben die Wahl oder genießen sogar beides. Bis zum nächsten Café sind es aber nur wenige Kilometer, es ist das Dielencafé in Kittlitz. In Kittlitz baute die Freiwillige Feuerwehr übrigens 1990 eine Brücke, die den südostholsteinischen Ort mit dem mecklenburgischen Kneese verband. Die Holzbrücke wurde einige Jahre später durch eine feste Querung ersetzt. Ein Beispiel für die Aufbruchstimmung, die zur Wiedervereinigung vorherrschte.

Weiter führt uns die Fahrt Richtung Dagow, vorbei an Wäldern, Feldern und Wiesen und immer in der Nähe eines der zahlreichen Seen. Was selbst im Hochsommer für ein kühlendes Lüftchen sorgt. Eine weitere Möglichkeit zur Einkehr ergibt sich beim Schalseehof in Dagow. Der nur wenige Meter entfernte Schaalsee ist mit einer Tiefe von bis zu 72 Metern einer der tiefsten Seen Deutschlands und wird allenfalls noch von einigen bayerischen Seen übertroffen. Er ist Teil des Biosphärenreservats Schaalsee.

Salem ist unser nächstes Ziel. Der Weg dorthin führt an einen weiteren Badesee vorbei, dem Pipersee. Auch hier finden wir eine Badestelle, die uns einlädt, etwas zu verweilen. Besonders im Sommer verwöhnt der recht flache See mit warmem Wasser. Kulturinteressierte zieht es nun allerdings weiter nach Ratzeburg. Wir kehren an unseren Ausgangspunkt zurück und es bietet sich ein kleiner Abstecher an.

Denn die Kreisstadt des Herzogtums Lauenburg hat viel mehr zu bieten als das eingangs erwähnte Rudern und die uns nach dieser Tour bekannte Natur der Umgebung. Die Domhalbinsel lockt mit dem Dom, dem Domhof und dem Kreismuseum. Ein Spaziergang rund um die Domhalbinsel erschließt zahlreiche beeindruckende Gebäude. Beim Anblick von Dompropstei, Organistenhaus, Domkloster und vieler weiterer Gebäude erahnt man, dass die Domhalbinsel in früheren Zeiten eine Stadt in der Stadt war. Tatsächlich gehörte sie lange Zeit zu Mecklenburg und wurde erst 1937 mit dem Groß-Hamburg-Gesetz der Stadt Ratzeburg zugeschlagen.

Mit einem Blick auf den Braunschweiger Löwen vor dem Dom, der an Heinrich den Löwen erinnern soll und dessen Kopie erst im 19. Jahrhundert nach Ratzeburg kam, beenden wir den Tag in Ratzeburg und Umgebung.