Polizei sucht Zeugen : Bad Segeberg: Hochwertiges Lasten-E-Bike gestohlen

Unbekannte Täter knackten das Schloss mit dem das Rad auf der Straße angeschlossen war.

von Gerrit Hencke

04. September 2018, 11:58 Uhr

Bad Segeberg | In Bad Segeberg ist in der Nacht zum vergangenen Dienstag (28. August) ein hochwertiges Lasten-E-Bike gestohlen worden. Über den Diebstahl informierte die Polizei am heutigen Dienstag.

Das mit einem Schloss gesicherte E-Bike war auf dem Gehweg in der Lübecker Straße, in Höhe der Hausnummer 8, abgestellt. Bislang unbekannte Täter haben das Schloss geknackt und das Fahrrad entwendet.

Bei dem Fahrrad handelt es sich nicht nur um ein hochwertiges, sondern auch sehr auffälliges Lasten-E-Bike der Marke „Riese & Müller“ in weiß. Das E-Bike ist mit einem Bosch-Mittelmotor ausgestattet und hat vorne einen Lastenkorb. Des Weiteren hat es eine nabenlose NAVICI-Schaltung.

Wer Hinweise zu dem Täter oder dem Verbleib des Fahrrades machen kann, den bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 04551/8840 zu melden.

