Bad Oldesloe: Weihnachtsbaum rollt an

Bad Oldesloe | Die Weihnachtszeit kündigt sich an. „Am Sonntag, 17. November, um 11 Uhr wird der etwa 12 Meter hohe Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz angeliefert und aufgestellt. Die prächtige Nordmanntanne wird in diesem Jahr vom Hof Reiners geliefert“, teilt Agnes Heesch von der Stadtverwaltung Bad Oldesloe mit. „Mit Hilfe der Mitarbeiter des Baubetriebshofs und dank Unterstützung durch den Elektrofachbetrieb ESO, Elektro Service Oldesloe GmbH, wird der Weihnachtsbaum dann am Donnerstag, 21. November, ab 13 Uhr mit Lichterketten und Weihnachtskugeln geschmückt. Alle Bürgerinnen und Bürger sowie Kinder sind dazu herzlich eingeladen“, so Heesch. Die Weihnachtsbeleuchtung wird Montag, 25. November, eingeschaltet. Die Beleuchtung erfolgt mit Kindern im Rahmen des Weihnachtsmannweckens am Freitag, 29. November, ab 16.30 Uhr.