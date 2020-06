Polizei sucht Zeugen : Bad Oldesloe: Sexualdelikt auf dem Ehrenfriedhof

Eine 31-Jährige wurde von einem unbekannten Mann zunächst angesprochen. Dann nahm er „sexuelle Handlungen“ an ihr vor.

17. Juni 2020, 14:52 Uhr

Bad Oldesloe | Eine 31-jährige Frau ist in der Nacht von Montag auf Dienstag (16. Juni) zwischen 23.30 Uhr und 2.20 Uhr auf dem Ehrenfriedhof am Berliner Ring in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) Opfer eines Sexualdelikts geworden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die 31-Jährige gab an, zunächst von einem Mann angesprochen worden zu sein. Kurze Zeit später habe der Mann sie dann gepackt und „sexuelle Handlungen“ an ihr vollzogen, wie es von der Polizei heißt.

Aus Rücksicht auf das Opfer, aber auch aus ermittlungstaktischen Erwägungen würden keine weiteren Details zum Tatablauf veröffentlicht.

Täterbeschreibung: Der Mann ist zirka 1,80 Meter groß, schlank und hat dunkle Haare. Zur Tatzeit habe er dunkle Kleidung getragen. Er sprach hochdeutsch mit Akzent.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich des Berliner Ringes beim Ehrenfriedhof auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Tatverdächtigen machen können, sich mit der Kriminalpolizei in Bad Oldesloe unter der Telefonnummer 04531/5010 in Verbindung zu setzen.

