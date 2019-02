Bad Oldesloe erlebt sein „Wirtschaftswunder“

Der Oldesloer Verein Badomat plant ein neues, opulentes Open-Air-Theaterstück / Die Premiere soll im Mai 2020 stattfinden

Aus den Augen heißt noch lange nicht aus dem Sinn oder aus dem Kulturleben verschwunden. Der Verein Badomat (Bad Oldesloe macht Theater) ist nach wie vor präsent in der Kreisstadt und hat wieder mal große Pläne. Das letzte Open-Air-Projekt des Theatervereins liegt zwar schon vier Jahre zurück, doch an die turbulente Komödie „1848 – Freiheit für Oldesloe“ rund um den Zeitungsverleger Julius Schythe können sich noch viele bestens erinnern.

Nun will Badomat ein neues Theaterprojekt in Angriff nehmen – natürlich wieder mit einem Bezug zur Oldesloer Stadtgeschichte und mit viel Komik, Tanz und Musik. Denn das ist der Anspruch des Vereins, der anspruchsvolle Open-Air-Aufführungen mit einem historischen Bezug zur Heimatregion bieten möchte. Für diese Mammutprojekte wurde bisher stets ein auswärtiger Regisseur engagiert, der eine Geschichte entwirft und ein eigenes Textbuch für den Verein schreibt. Absicht von Badomat ist es dabei, dass möglichst viele interessierte Menschen aus der Stadt und aus dem Umland miteinbezogen werden, denn bunte musikalische Massenszenen mit aufwändigen Kostümen sind ein fester Bestandteil der Theaterprojekte.

Die Idee dafür entstand bereits im Jahr 2002, als es mit dem Theaterstück „Hagelstein“ gelang, die ganze Stadt zu begeistern und miteinzubeziehen. Dabei wird alles – bis auf den professionellen Autor und Regisseur – von Amateuren geleistet. Unterstützt werden die Theaterprojekt neben den zahlreichen Mitwirkenden auch von vielen Sponsoren aus Oldesloe und Umgebung.

Seitdem konnte alle vier Jahre ein Theaterprojekt mit jeweils etwa zehn Open-Air-Vorstellungen realisiert werden. Nach „Hagelstein“ wurden „Der Salzgraf“ (2004), „Die Witwe von der Hude“ (2007) und „Marke Bölck“ (2011) mit großen Erfolg aufgeführt. Aber auch historische Stadtführungen stehen auf dem Programm des Vereins, so dass theaterbegeisterte Zuschauer und Vereinsmitglieder die Zeit zwischen den Großprojekten überbrückt wissen. Für das neue Projekt, das nun in den Startlöchern steht, gibt es mit „Wirtschaftswunder“ schon einen passenden Arbeitstitel. Und mit dem Hamburger Maximilian Ponader wurde auch schon der passende Regisseur und Autor gefunden.

„Ein buntes Treiben, das einerseits eine mit Humor erzählte Liebes- und Intrigengeschichte beinhaltet, aber ebenso über die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse der 50er und 60er Jahre berichtet“, fasst Maximilian Ponader begeistert seinen neuen Auftrag zusammen. Zurzeit arbeitet Ponader an der Entstehung des Textbuchs. Inhaltlich wird das Stück in den Jahren des Wirtschaftswunders angesiedelt sein. Die Details und Möglichkeiten des Plots werden mit einer Reihe von Zeitzeugen-Gesprächen und Recherche in Archiven erarbeitet, so dass eine spannende Inszenierung zu erwarten ist, in der natürlich auch bekannte und geliebte Musikstücke und Tänze wie Rock ’n’ Roll und Lindy Hop ihren Platz haben.

Bereits Anfang Mai soll das Textbuch vorliegen. Danach geht es dann in die heiße Phase für das Casting der Schauspieler. „Es ist toll, so etwas als Stadt gemeinsam auf die Beine zu stellen und immer wieder so viele Menschen wie möglich auf und hinter der Bühne zu involvieren“, schwärmt Sabrina Ward, die sich schon seit einigen Jahren im Vereinsvorstand engagiert. „Auch die Zusammenarbeit mit Unternehmen und anderen kulturellen Einrichtungen ist spannend, so entstehen neue und aufregende Impulse. Ich bin auf jeden Fall wieder dabei in 2020 und freue mich schon auf meinen Petticoat“, so die Vorstandsfrau. Im Mai 2020 soll dann die Premiere des Open-Air-Spektakels gefeiert werden.

Wichtig: Am Sonntag, 17. Februar, wird sich der 43-jährige Regisseur den Vereinsmitgliedern und auch allen interessierten Oldesloern vorstellen, und zwar ab 12 Uhr im Musikraum der Theodor-Storm-Schule. Alle, die sich vorstellen können, hier mitzumachen, sind willkommen. Der Verein freut sich über viele Interessierte jeden Alters, die auf und hinter der Bühne mitwirken möchten.

>Kontakt: Mehr Information dazu gibt es auch auf www.badomat.net oder per E-Mail: info@badomat.net